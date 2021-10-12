Экипаж на МКС поздравил с юбилеем космонавта Олега Новицкого

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, принимающий участие в съемках фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), празднует юбилей. К 50-летию члены экипажа подготовили ему сюрприз, украсив российский сегмент воздушными шариками.

"Коллеги с утра <...> надували воздушные шарики и рано утром украсили наш сегмент, а наши товарищи и друзья распечатали фотографию, написали теплые пожелания и разложили во всех местах: на обеденном столе, в месте, где у нас хранят питание и на центральном посту. Было очень приятно почитать", - сказал он в эфире Первого канала.

Телеканал показал видеопоздравление жены и дочери космонавта. "Сюрприз замечательный. Отмечать [день рождения в космосе] очень интересно. У нас сегодня замечательный рабочий день, очень выручает теплая компания, поэтому сегодня мы еще соберемся отметить с партнерами, скорее всего на нашем сегменте. И если позволит расписание, замечательно отметим мой юбилей", - поделился космонавт.

Новицкий также рассказал о том, что работа актера дается ему очень тяжело. "У нас абсолютно разные профессии, поэтому мне кажется, что ребята в космонавтике освоились намного быстрее, чем мы осваиваемся в кино", - добавил он.

Сейчас на борту МКС находятся десять членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

О съемках на МКС

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур 5 октября. Корабль пристыковался к модулю "Рассвет" Международной космической станции в телеоператорном режиме.

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").