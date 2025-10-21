Статья

"Это как рыбалка": астроном Еленин про поиск и открытие комет

21 октября 2025 года комета C/2025 A6 (Lemmon) пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Вдалеке от городских огней ее можно увидеть невооруженным глазом. Астроном Леонид Еленин дал советы по наблюдению кометы, а также рассказал ТАСС о том, как любитель астрономии может открыть свое небесное тело



Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

Жители России в октябре 2025 года на небосводе могут видеть сразу несколько комет: C/2025 A6 (Lemmon), C/2025 R2 (SWAN), C/2025 К1 (ATLAS), а также уникальную 3I/ATLAS, которая прилетела в Солнечную систему из межзвездной среды и, по прогнозам ученых, туда и вернется. "Примечательны они своим блеском, своей яркостью, — сообщил в беседе с ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин. — Самой яркой будет Lemmon. Как раз сейчас у нас наступает наилучшее время ее наблюдения".

Астроном отметил, что хотя комета Lemmon максимально сблизится с Землей, это расстояние все равно будет очень велико — почти 90 млн км. Желающим увидеть косматую гостью Еленин посоветовал вести наблюдения на текущей неделе, так как 21 октября 2025 года состоится новолуние — свет Луны не помешает рассмотреть слабо светящиеся астрономические объекты. "После этого снова будет появляться Луна, а комета будет находиться все ниже на нашем горизонте", — сказал специалист.

"Сейчас комета очень хорошо расположена, ее можно наблюдать сразу после заката, — пояснил Еленин. — Найдите на небе всем известный ковш Большой Медведицы. И вот комета <...> сейчас находится под ручкой ковша". Астроном рекомендует изучить эту область звездного неба с помощью бинокля. "Если у вас темное небо, то вы увидите туманный объект с небольшим коротким хвостиком", — сказал он. Так как комета находится низко над горизонтом — на высоте около 20 угловых градусов, — для ее наблюдений необходимо пространство, где не помешает застройка.

При этом, по словам астронома, блеск кометы оказался ниже ранних прогнозов, поэтому наблюдать ее невооруженным глазом и в небольшие оптические инструменты в крупных городах невозможно. "Небо над Москвой ужасно засвечено. Поэтому жители Москвы и мегаполисов эту комету вряд ли увидят в любительские приборы, такие как небольшие бинокли", — сказал он.

Кометы — побочный продукт работы астрономов

Леонид Еленин открыл первую в истории Российской Федерации комету. Это случилось 10 декабря 2010 года. По установленным правилам небесное тело получило имя своего первооткрывателя — C/2010 X1 (Elenin). Сейчас на счету у астронома шесть открытых комет. Затем от открытия комет Еленин перешел к их изучению.

Кометы и астероиды — это тот стройматериал, который остался неизрасходованным после формирования планет. Изучая этот первобытный материал, мы изучаем прошлое нашей Солнечной системы Леонид Еленин, астроном, первооткрыватель комет и астероидов

Еленин сравнил поиск комет со спортом. "Это как рыбалка", — сказал он, отметив, что какого-то открытого состязания между учеными по числу открытых небесных тел нет. "Да и в целом все у нас доброжелательные, и я, допустим, очень рад за Геннадия Борисова, который начал искать кометы уже после меня и меня в итоге обогнал там более чем в два раза", — рассказал ученый.

В 2019 году российский астроном из Крыма Геннадий Борисов с помощью любительского зеркально-линзового телескопа собственного изготовления впервые в мире открыл комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем. Она получила имя астронома: 2I/Borisov. В мае 2025 года Борисов открыл свою 15-ю комету.

Еленин отметил, что профессиональные астрономы не занимаются поиском комет — зачастую они открываются во время поиска околоземных астероидов, потенциально угрожающих Земле столкновением.

"Главные ловцы комет — это западные астрономы, которые работают на профессиональных поисковых обзорах, занимаются поиском опасных астероидов и комет, — сказал астроном. — Это в основном американские обсерватории либо американские, размещенные в других странах".

Комета C/2025 R2 (SWAN) © Иван Высочинский/ ТАСС

Ученый сообщил, что пальма первенства принадлежит астроному шотландского происхождения Роберту Макноту, который долгое время работал в Австралии. Число открытых им комет превышает 80.

Еленин отметил большой промежуток между открытиями комет в России. "Последняя комета в СССР была открыта в декабре 1990 года, а первая комета в истории Российской Федерации была открыта мной в декабре 2010 года. То есть прошло 20 лет, когда мы вообще не открывали кометы", — сказал он.

У нас все открытия [комет] любительские. То есть у нас профессиональные обсерватории в истории Российской Федерации комет не открывали Леонид Еленин, астроном, первооткрыватель комет и астероидов

Как открыть свою комету?

Еленин поделился мнением, что любители астрономии с малыми инструментами до сих пор могут внести вклад в науку, открыв комету. Астроном считает, что с помощью визуальных наблюдений подобное открытие уже невозможно. Однако шансы есть при фотографическом поиске — когда новые объекты ищутся на снимках звездного неба.

В качестве примера ученый вспомнил "кометоловов" из Японии, на счету которых немало открытых в прошлом веке комет. "Японские любители очень активные, они открывают кометы и сейчас, и достаточно регулярно, — сказал он. "У них схожая [с Россией] ситуация: профессиональные телескопы не открывают кометы, но этим очень активно занимаются любители. Стоит отметить, что в Японии любители более технически обеспечены. Купить дорогой объектив или телескоп, хорошую камеру — это стоит денег. Поэтому здесь помимо удачи — а удача в поисках комет, безусловно, важна — техническая сторона тоже очень важна", — поделился астроном мнением. "Если ваше оборудование в разы слабее оборудования ваших коллег-любителей из других стран, то, скорее всего, открывать [небесные тела] будут они, не вы", — отметил он.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

Еленин рассказал, что мечта открыть комету появилась у него в 1997 году, однако тогда она казалась несбыточной, так как он не стремился заниматься наукой — и астрономией в частности. Ученый вспомнил эмоции, которые он испытал после открытия нового небесного тела. "Это была эйфория, которая длилась несколько дней. Это чувство, когда ты осознаешь, что ты сейчас единственный человек на Земле, который знает о новом объекте", — поделился он воспоминаниями. "Это потрясающее чувство, и я, конечно, желаю его всем по возможности когда-нибудь испытать", — добавил астроном.

"Проблема завышенных ожиданий": как не разочароваться в астрономии Еленин дал ряд советов тем, кто хочет заняться наблюдениями небесных тел, в частности комет. "Чем лучше оборудование, тем комета будет выглядеть для вас ярче, интереснее, — объяснил астроном. — Поэтому можно начинать с бинокля. Не театрального, а простого бинокля с диаметром зрачка 40–60 мм. Это стоит не очень дорого". Также, по словам ученого, любитель может приобрести подзорную трубу, небольшой телескоп. "Вкладываться в очень дорогое оборудование, если вы живете в Москве, абсолютно не стоит, потому что это бессмысленно, — отметил он. — Телескоп будет работать на 5% его мощности". Причиной является сильная засветка неба из-за городских огней, мешающая наблюдениям, а также не лучшие погодные условия. Для начала астроном рекомендует изучить звездное небо в скромные инструменты — найти созвездия, рассмотреть планеты, двойные звезды. Ученый обратил внимание на несоответствие изображения, которое можно увидеть в малый телескоп, и публикуемых эффектных астрономических фотографий. "Очень часто есть проблема завышенных ожиданий, — сказал он. — Все мы видели прекрасные фотографии с "Хаббла" (космического телескопа с диаметром зеркала 2,4 м — прим. ТАСС), фотографии любителей астрономии, которые получают потрясающие снимки тех же комет и галактик. Нужно понимать, что они это получают под темным небом, на оборудовании, которое стоит миллионы рублей. И когда вы покупаете телескоп за 20 тыс. рублей, даже если на его коробке нарисована красивая галактика, это фотография с "Хаббла". Нужно понимать, что реально вы увидите не такую галактику, а просто слабое серое туманное пятнышко, которое является галактикой Андромеда (гигантская галактика на расстоянии 2,5 млн световых лет, соседка нашей галактики Млечный Путь — прим. ТАСС), в такой телескоп". "Если вас космос зацепит и вам это станет интересно, вы начнете в этом разбираться, двигаться дальше, то и со временем сами поймете, какой телескоп вам нужен", — добавил он. Показать еще

"В своей книге ["Кометы. Странники Солнечной системы"] я описываю, где стоит искать [кометы], где еще не все отняли у любителей бездушные профессиональные роботы-телескопы. Это области [неба] после захода Солнца, перед восходом Солнца, так называемый сумеречный сегмент", — сказал астроном.

"На это нужно будет потратить, скорее всего, сотни или тысячи часов. <...> Это, безусловно, труд, игра вдолгую. Если вы опустите руки через неделю, то открытия у вас, конечно, не будет. Поэтому этим нужно заниматься, этим нужно гореть", — заключил первооткрыватель комет и астероидов.

Виктор Бодров