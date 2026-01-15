Статья

Срочный спуск: как болели участники космических полетов и чем это заканчивалось

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) досрочно возвращает экипаж миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за состояния здоровья одного из участников. ТАСС вспомнил случаи медицинских проблем у космонавтов и астронавтов

Астронавт NASA Майк Финк, космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавт NASA Зена Кардман и астронавт JAXA Кимия Юи © Austin DeSisto via Reuters Connect

О возможности досрочного возвращения с МКС экипажа миссии Crew-11 NASA сообщило 8 января 2026 года. Причиной стала неуточненная проблема со здоровьем одного из участников экспедиции, имя которого не называется. Руководитель медицинской службы NASA Джеймс Полк во время пресс-конференции заявил, что проблема не связана с травмой, полученной на борту МКС. "Поскольку состояние астронавта в полной мере стабильно, это не экстренная эвакуация", — добавил Полк.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Экипаж прилетел на МКС в августе 2025 года и должен был планово вернуться в мае 2026 года.

Согласно сайту NASA, Crew-11 вернется на Землю в 03:41 по времени Восточного побережья США (11:41 мск).

Насморк, стресс, рассечение головы

Несмотря на строгие критерии отбора будущих участников космических путешествий, тщательную подготовку к внештатным ситуациям и предполетный медицинский контроль, история мировой пилотируемой космонавтики знает немало случаев, когда советские космонавты и американские астронавты испытывали проблемы со здоровьем во время полета.

В октябре 1968 года на орбиту отправился космический корабль Apollo 7, разработанный в рамках лунной программы NASA. Полет стал первым пилотируемым после гибели трех астронавтов в результате пожара на борту Apollo 1 в феврале 1967 года. Во время полета Apollo 7 у астронавта Уолтера Ширры началась сильная простуда. В условиях невесомости слизь скапливалась в голове, перекрывая дыхательные пути. Единственным выходом стала частая прочистка носовых проходов. Состояние Ширры ухудшалось, однако экипаж продолжил полет. При спуске на Землю астронавт вопреки требованиям безопасности оставался без шлема, так как в нем нельзя было бы сморкаться.

Уолтер Ширра © NASA via Getty Images

На долю экспедиции к станции "Салют-5" (она же — "Алмаз" военного назначения) выпали испытания, закончившиеся преждевременным возвращением космонавтов на Землю. 7 июля 1976 года к "Салюту" пристыковался космический корабль "Союз-21" с командиром Борисом Волыновым и бортинженером Виталием Жолобовым. Из-за плотного рабочего графика у экипажа сбился режим дня, начала накапливаться усталость. На 42-е сутки полета станция внезапно обесточилась, прекратила регенерацию воздуха. Очутившиеся в кромешной темноте и полной тишине космонавты постепенно вернули "Салют-5" к жизни, однако стресс повлиял на их самочувствие: у Жолобова начались головные боли, проблемы со сном, пропал аппетит, у Волынова возникли боли в области сердца. Использование медикаментов, имевшихся на борту, ситуацию не исправило. После доклада космонавтов руководство полетов решило срочно вернуть их на Землю.

Борис Волынов и Виталий Жолобов © Альберт Пушкарев/ ТАСС

В ноябре 1985 года досрочно приземлилась экспедиция на орбитальную станцию "Салют-7". Причиной стало возникшее острое заболевание космонавта Владимира Васютина.

Первый в мире космический турист американский мультимиллионер Деннис Тито, побывавший на Международной космической станции в 2001 году, во время полета столкнулся с несколькими медицинскими проблемами. Тито, не будучи профессиональным астронавтом, отправился на орбиту на российском корабле "Союз ТМ-32" вместе с командиром Талгатом Мусабаевым и бортинженером Юрием Батуриным. Первые часы пребывания в невесомости дались космическому туристу непросто, а затем, как рассказал Мусабаев в эфире Первого канала, из-за неудачного движения Тито ударился об элемент конструкции станции и рассек кожу на голове. Рана начала кровоточить — при каждом ударе сердца на ней образовывался шарик из крови, отрывался и улетал в пространство. Прибывший на помощь Мусабаев остановил кровотечение, зажав рану, а затем наложил на голову туристу шов, используя содержимое медицинских укладок. Помогала ему находившаяся на борту МКС астронавт NASA Сьюзен Хелмс, имевшая, по словам Мусабаева, хорошую медицинскую подготовку.

Бдительность специалистов по космической медицине решила судьбу двух экипажей советских космических кораблей в 1971 году. 19 апреля 1971 года Советский Союз вывел в космос "Салют-1" — первую в мире орбитальную станцию. Первая экспедиция к ней в конце апреля закончилась неудачей: экипаж космического корабля не смог состыковаться с "Салютом" из-за повреждения стыковочного узла. В июне 1971 года станцию готовился посетить второй корабль. В основной экипаж вошли командир Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин, но за несколько дней до намеченного старта врачи предположили у Кубасова развивающуюся болезнь легких. 6 июня 1971 года к "космическому дому" отправился дублирующий экипаж — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Космонавты проработали на орбите до 29 июня, однако во время спуска на высоте 150 км произошла разгерметизация корабля. Экипаж, находящийся без скафандров, погиб. Позже Леонов вспоминал, что ему пришлось рассказать о трагедии семье Добровольского, у которого остались две маленькие дочери. "Наташа спрашивает: "Дядя Леша, где мой папа?" А у меня комок в горле. Как объяснить ребенку, что папа погиб? <...> Ведь должен был лететь ты, дядя Леша, а полетел мой папа. На твоем корабле! И не возвратился. Почему?" — делился воспоминаниями космонавт.

Операция на орбите?

В апреле 2023 года в прокат вышел российский художественный фильм "Вызов", часть съемок которого проходила на борту МКС. Согласно сюжету, космонавт — его роль сыграл Герой России Олег Новицкий — получает тяжелую травму грудной клетки во время работы в открытом космосе. Его состояние начинает стремительно ухудшаться, однако врачи не рекомендуют возвращать космического пациента на Землю из-за значительных перегрузок при спуске. На МКС отправляется хирург — героиня актрисы Юлии Пересильд, которая успешно проводит сложную операцию на поврежденном легком.

Космонавт Антон Шкаплеров, для которого "Вызов" стал космическим камео — он сыграл на орбите самого себя, — в беседе с ТАСС рассказал, что и в российском Центре подготовки космонавтов, и в NASA будущие участники космических полетов проходят обязательную медицинскую подготовку. "На МКС много специального медоборудования вплоть до аппаратов УЗИ и дефибрилляторов, чтобы запустить сердце, — объяснил Шкаплеров. — Нас учат, как пользоваться этой техникой. Но главное — уметь оказывать первую помощь, привести человека в стабильное состояние, если ему вдруг стало плохо".

Антон Шкаплеров отметил, что угрожающих жизни инцидентов во время космических полетов на МКС не происходило. "Но мы всегда готовы к сюрпризам, — сказал космонавт. — На станции есть специальное место для оказания неотложной помощи, в режиме постоянного дежурства находится мини-операционная, под рукой большой запас всевозможных лекарств. Телемедицина, которая сейчас широко практикуется на Земле, по сути, наш космический задел. Начиналось все еще в 1960-е с биотелеметрии. Уже тогда физиологические параметры, например ЭКГ космонавтов, регистрировались и передавались на Землю".

А вот зубные коронки, по словам космонавта, в полете выскакивали. "Пару раз сажал их коллегам обратно, используя специальный клей, — сообщил Шкаплеров. — Если что, смогу и удаление [зуба] провести, ничего там сложного нет".

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что на борту МКС нет вирусных заболеваний, однако простудное заболевание получить можно. "Мы занимаемся спортом, бегаем по беговой дорожке, у нас активное потоотделение. Естественно, мы, находясь в поту с вентилятором, простыть можем", — сообщил он. Другим фактором риска, по словам Кононенко, является внекорабельная деятельность: скафандры оборудованы системой водяного охлаждения, которую космонавты настраивают на низкую температуру.

