Госдеп: Вашингтон и Киев продолжат следить за ситуацией на границе России и Украины

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Вместе с Украиной и партнерами в регионе продолжат внимательно следить за происходящим на российско-украинской границе. Об этом сообщила в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалин Портер на брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты обеспокоены действиями России, которые приводят к эскалации напряженности на Украине. Мы также продолжаем внимательно следить за ситуацией в координации с украинскими властями, а также нашими союзниками и партнерами в регионе", - утверждала дипломат.

По ее версии, Вашингтон "дал четко понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать ее к ответственности". Так она прокомментировала сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая.

Обострение в Донбассе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.