Про любовь, потери и меч Сатаны. Какие необычные аудиопроекты послушать

Формат аудиосериалов в России относительно молодой — первые из них стали появляться всего пару лет назад, и такое чувство, что все они затерялись в бесконечном ворохе подкастов и аудиокниг, которые с каждым днем становились все популярнее. Но на самом деле, если присмотреться, уже есть из чего выбирать, найти можно историю на любой вкус: развлекательную, фантастическую, про любовь, нон-фикшн или наоборот — полностью вымышленную.
Авторами таких проектов часто становятся писатели. Например, одним из первых был Дмитрий Глуховский, который пару лет назад выпустил "Пост" (историю о постапокалиптической России, которая после разрушительной войны превратилась в крохотную Московскую империю). Сейчас на ресурсе Storytel можно найти не один десяток таких сериалов. Кроме того, в это движение включаются и подкастеры, которые понемногу начинают расширять границы привычных аудиоформатов.
Мы собрали для вас несколько интересных проектов, которые помогут вам втянуться в свежие творческие форматы.
Тени тевтонов
Полуисторический сериал от автора "Географ глобус пропил"
Послушать можно на платформе Storytel
Эта книга изначально и задумывалась как аудиосериал, поэтому ее лучше слушать, чем читать. Исторически-мистический роман Алексея Иванова, где действие происходит в двух эпохах — в XV веке и в период завершения Второй мировой войны, озвучили два актера — Григорий Перель и Юрий Борисов. Так текст превратился в объемную историю, настоящий интригующий аудиоблокбастер.
События, разделенные сотнями лет, объединяет тайна крестоносцев и проклятого меча Сатаны, которым отсекли голову Иоанну Крестителю. Этот артефакт обладает ужасающей силой, он может перерубить абсолютно любой материал, превращает врагов в зомби, а своего хозяина избавляет от вины перед всевышним. Дьявол находится в поисках своей вещицы, но овладеть ей он может только с помощью человека. Так и закручивается адская история на века.
Письма маме
Аудиосериал о том, как пережить утрату и быть счастливым
Послушать можно на платформе Storytel
"Письма маме" Кети Сапович — это личная история автора о переживании страшного горя: за короткое время девушка потеряла обоих родителей. Когда она понимает, что ужасно скучает по ним, а поговорить уже возможности нет, она начинает писать письма своей маме, в которых рассказывает обо всем на свете: от посиделок с друзьями до философских размышлений. Кроме того, как рассказала сама автор, у этого проекта есть и другая задача — благотворительная: часть вырученных средств будет направлена на помощь людям, страдающим онкологией.
"Я прослушала библиотеку из 1600 самолетных шумов и около 3000 шумов городов, парков, кафе, метро, озер и морей. Кажется, теперь я по звуку отличу "Боинг" от "Аэробуса" и уж тем более "Гольфстрима", — рассказывает Сапович. Так у нее получилось огромное музыкальное полотно сродни симфонии, где переплетаются повседневные шумы вместе с музыкой, в том числе и грузинской. Кроме того, Сапович сама озвучила текст, и это отличный пример того, что лучше автора такие истории не расскажет никто. "Наверное, если бы книгу озвучил Иван Ургант, прослушиваний было бы больше. Но это была бы совсем другая книга, и уж точно не аудиосериал. Мои письма — это настоящий диалог с мамой в моей голове, зафиксированный в буквах", — говорит автор.
Если вы слышите эту запись…
Истории, которые лучше не слушать на ночь
Послушать можно на платформе Storytel
"Внимание! Если вы слышите эту запись, то делаете это на свой страх и риск", — такими начинается этот аудиосериал. Писательница Дарья Бобылева, мастер попугать своих читателей и автор "Самой страшной книги", предупреждает, что все истории для проекта были собраны специально, и никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть их достоверность. Именно такие детали и дают почувствовать ощущение "крипоты" и потустороннего ужаса во время прослушивания.
Герои тут — самые обычные люди, которые легко могут оказаться вашими соседями: например, семья, которая получает по службе квартиру и там находит странный чемодан. Или, например, специалист на станции, который сталкивается с мифическим злом. Совсем как в городских легендах, которыми дети пугали друг друга во дворах. В этом сериале нельзя разобрать: правда или ложь все эти истории, но поверить в такое не то что не хочется, просто страшно.
По уши 18+
Аудиореалити про любовь
Послушать можно на любой удобной платформе
Если есть аудиосериалы, то почему в этой среде не может быть других форматов, к которым мы привыкли на телевидении? Может. Вот, например, реалити-шоу, сюжет и правила которого напоминают "Холостяка". Главная героиня Лина в поисках настоящей любви. Десять участников — парней и девушек — будут в течение месяца бороться за ее сердце. Но фишка в том, что они ее видят, а Лина их — нет. Так что ей придется буквально вслепую выбирать победителя.
Участникам нужно выполнять разные задания, общаться с гостями, а слушатели будут голосовать за лучшего кандидата, помогая Лине принять решение. Победитель (или победительница) отправится в романтическое путешествие вместе с Линой к горам Алтая.
Мобильный художественный театр
Аудиоспектакли для необычной прогулки
Ну и наконец, говоря о необычных аудиоформатах, нельзя не вспомнить аудиоспектакли, которые сделали театр абсолютно демократичным, необычным и доступным для тысяч зрителей. Променады по определенному маршруту под определенные тексты — старая инициатива, такие проекты появлялись то тут, то там от разных команд. Мобильный художественный театр (МХТ) — пожалуй, единственная история, где все постановки сделаны в таком жанре.
Вы загружаете бесплатное приложение, выбираете спектакль (некоторые из них не требуют оплаты), приезжаете в любое удобное для вас время в необходимую точку (которую укажет вам само приложение), надеваете наушники и нажимаете кнопку "плей". Вот и все, вот так просто. Ходить можно любым составом (одному, со спутником, с семьей), в удобное для вас время — тут нет ни звонков, ни дресс-кода, ни вообще каких-либо требований. Спектакль не удалится у вас после прослушивания, а останется навсегда, так что вы в любой момент можете освежить свои впечатления.
У МХТ уже довольно много разных проектов. Например, "Рок-тверская" — путешествие по одной из главных улиц Москвы под музыку и истории из творческой тусовки прошлого века. Или история о любви и преданности Марины Цветаевой "Рас-стаемся", которая разворачивается в декорациях Воробьевых гор. А еще есть спектакли без привязки к месту — например, "Погружение" и "9 движений", которые можно слушать в своей квартире, или "Опасные шумы земного происхождения" про двух инопланетян, которые отправляются на Землю, чтобы изучить и почувствовать музыку.
Кадрия Садыкова