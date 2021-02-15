Про любовь, потери и меч Сатаны. Какие необычные аудиопроекты послушать

Формат аудиосериалов в России относительно молодой — первые из них стали появляться всего пару лет назад, и такое чувство, что все они затерялись в бесконечном ворохе подкастов и аудиокниг, которые с каждым днем становились все популярнее. Но на самом деле, если присмотреться, уже есть из чего выбирать, найти можно историю на любой вкус: развлекательную, фантастическую, про любовь, нон-фикшн или наоборот — полностью вымышленную.

Авторами таких проектов часто становятся писатели. Например, одним из первых был Дмитрий Глуховский, который пару лет назад выпустил "Пост" (историю о постапокалиптической России, которая после разрушительной войны превратилась в крохотную Московскую империю). Сейчас на ресурсе Storytel можно найти не один десяток таких сериалов. Кроме того, в это движение включаются и подкастеры, которые понемногу начинают расширять границы привычных аудиоформатов.

Мы собрали для вас несколько интересных проектов, которые помогут вам втянуться в свежие творческие форматы.

Тени тевтонов

Полуисторический сериал от автора "Географ глобус пропил"

​​​​​​Послушать можно на платформе ​Storytel

Эта книга изначально и задумывалась как аудиосериал, поэтому ее лучше слушать, чем читать. Исторически-мистический роман Алексея Иванова, где действие происходит в двух эпохах — в XV веке и в период завершения Второй мировой войны, озвучили два актера — Григорий Перель и Юрий Борисов. Так текст превратился в объемную историю, настоящий интригующий аудиоблокбастер.

События, разделенные сотнями лет, объединяет тайна крестоносцев и проклятого меча Сатаны, которым отсекли голову Иоанну Крестителю. Этот артефакт обладает ужасающей силой, он может перерубить абсолютно любой материал, превращает врагов в зомби, а своего хозяина избавляет от вины перед всевышним. Дьявол находится в поисках своей вещицы, но овладеть ей он может только с помощью человека. Так и закручивается адская история на века.

Письма маме

Аудиосериал о том, как пережить утрату и быть счастливым

​​​​​​Послушать можно на платформе ​Storytel

"Письма маме" Кети Сапович — это личная история автора о переживании страшного горя: за короткое время девушка потеряла обоих родителей. Когда она понимает, что ужасно скучает по ним, а поговорить уже возможности нет, она начинает писать письма своей маме, в которых рассказывает обо всем на свете: от посиделок с друзьями до философских размышлений. Кроме того, как рассказала сама автор, у этого проекта есть и другая задача — благотворительная: часть вырученных средств будет направлена на помощь людям, страдающим онкологией.

"Я прослушала библиотеку из 1600 самолетных шумов и около 3000 шумов городов, парков, кафе, метро, озер и морей. Кажется, теперь я по звуку отличу "Боинг" от "Аэробуса" и уж тем более "Гольфстрима", — рассказывает Сапович. Так у нее получилось огромное музыкальное полотно сродни симфонии, где переплетаются повседневные шумы вместе с музыкой, в том числе и грузинской. Кроме того, Сапович сама озвучила текст, и это отличный пример того, что лучше автора такие истории не расскажет никто. "Наверное, если бы книгу озвучил Иван Ургант, прослушиваний было бы больше. Но это была бы совсем другая книга, и уж точно не аудиосериал. Мои письма — это настоящий диалог с мамой в моей голове, зафиксированный в буквах", — говорит автор.

Если вы слышите эту запись…

Истории, которые лучше не слушать на ночь​​​​​​

Послушать можно на платформе ​Storytel