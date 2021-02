Под брендом "Обама". От Белого дома к сериалам на Netflix

В остальное время пара давала интервью, выступала с лекциями и писала книги. Автобиографический роман Мишель Обамы "Становление" (Becoming) вышел в 2018 году и был переведен на 31 язык. За первые пять месяцев в мире продали 10 млн книг о жизни супруги экс-президента.

От литературных успехов своей супруги не отставал и сам экс-президент, которого давно можно назвать состоявшимся писателем. Еще до начала работы в Белом доме Обама успел выпустить две книги своих мемуаров — "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006). Обе становились бестселлерами.

После завершения политической карьеры Обама вновь взялся за перо и в 2017 году подписал контракт с издательством Penguin Random House. Сумма сделки за права на его следующую книгу предположительно превысила $65 млн.

Первый том воспоминаний Обамы о его работе в Белом доме "Земля обетованная" (A Promised Land) появился на прилавках магазинов в конце 2020 года. Книга в первый же день установила рекорд продаж и побила показатели "Становления". За первые 24 часа в США и Канаде продали свыше 887 тыс. ее экземпляров. В будущем должен выйти и второй том, за который Обама, скорее всего, получит гонорар явно не меньше первого.

Работа с Netflix

Кроме литературы и лекций, семья Обама также взлась за производство сериалов, развлекательных шоу и фильмов. Для этого в 2018 году супруги основали собственную продакшн-компанию Higher Ground, которая сразу же заключила контракт с Netflix.