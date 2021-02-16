Под брендом "Обама". От Белого дома к сериалам на Netflix

После переезда из Белого дома Барак и Мишель Обама пишут книги, выпускают подкасты и снимают фильмы

В середине марта на Netflix состоится премьера детского кулинарного шоу от Мишель Обамы Waffles + Mochi — "Вафли и моти" (японское печенье — прим. ТАСС), где экс-первая леди выступит в роли ведущей. Как говорится в описании на Netflix, это десятисерийное "кулинарное приключение", где кукольные персонажи и Мишель отправятся искать ингредиенты для разных блюд по всему миру. В своих соцсетях экс-первая леди заявила, что "очень взволнована" предстоящей премьерой.

' Netflix/YouTube'

Новое шоу станет уже четвертым по счету проектом семьи Обама, созданным для Netflix. Сериалы, подкасты для Spotify, документальные фильмы — это лишь часть того, чем занимаются супруги после своего отъезда из Белого дома. Вне политики Бывшая президентская чета постаралась максимально дистанцироваться от публичной политики. Исключением стала лишь предвыборная кампания Джо Байдена, в которой Барак Обама участвовал, произнося речи перед сторонниками демократа. В остальное время пара давала интервью, выступала с лекциями и писала книги. Автобиографический роман Мишель Обамы "Становление" (Becoming) вышел в 2018 году и был переведен на 31 язык. За первые пять месяцев в мире продали 10 млн книг о жизни супруги экс-президента. Кроме того, в 2020 году аудиоверсия "Становления" получила премию Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра". По книге позже сняли документальный фильм.

Описание Мишель Обама на презентации книги "Становление" © AP Photo/Jacquelyn Martin

От литературных успехов своей супруги не отставал и сам экс-президент, которого давно можно назвать состоявшимся писателем. Еще до начала работы в Белом доме Обама успел выпустить две книги своих мемуаров — "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006). Обе становились бестселлерами. После завершения политической карьеры Обама вновь взялся за перо и в 2017 году подписал контракт с издательством Penguin Random House. Сумма сделки за права на его следующую книгу предположительно превысила $65 млн. Первый том воспоминаний Обамы о его работе в Белом доме "Земля обетованная" (A Promised Land) появился на прилавках магазинов в конце 2020 года. Книга в первый же день установила рекорд продаж и побила показатели "Становления". За первые 24 часа в США и Канаде продали свыше 887 тыс. ее экземпляров. В будущем должен выйти и второй том, за который Обама, скорее всего, получит гонорар явно не меньше первого. Работа с Netflix Кроме литературы и лекций, семья Обама также взлась за производство сериалов, развлекательных шоу и фильмов. Для этого в 2018 году супруги основали собственную продакшн-компанию Higher Ground, которая сразу же заключила контракт с Netflix.

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"Мы с Бараком всегда верили в силу повествования, которая вдохновляет нас, заставляет по-другому осмысливать мир и помогает открывать наши умы и сердца другим", — комментировала сотрудничество с сервисом Мишель Обама. Сумма той сделки так и осталась неизвестной. "Компания Higher Ground Productions рассказывает истории, отражающие ценности, которые Обама отстаивал на протяжении всей своей жизни", — говорится на сайте Netflix. Сделка сервиса с экс-президентом порадовала далеко не всех американцев. Некоторые консервативно настроенные пользователи Netflix восприняли решение площадки как политический жест и даже призывали отказываться от подписок. Похожие призывы звучали, когда в совет директоров компании вошла экс-постпред США при ООН, а ныне глава Совета по внутренней политике при Белом доме Сьюзан Райс. Генеральный директор Netflix Рид Гастингс в прошлом также критиковал экс-президента Дональда Трампа и поддерживал Хиллари Клинтон. Фильмы и награды Первая же выпущенная компанией семьи Обама картина "Американская фабрика" (American Factory) получила премию "Оскар" как лучший документальный фильм 2019 года. В ней рассказывалось о взаимоотношениях китайских и американских рабочих на фабрике в штате Огайо, которую открыл миллиардер из КНР. Сам Обама назвал фильм "многогранной, берущей за душу лентой о последствиях глубоких изменений в экономике для людей" и поздравил его режиссеров Стивена Богнара и Джулию Райхерт.

Описание Кадр из фильма "Лагерь калек" © Netflix

Следующий большой работой студии студии стал документальный фильм Crip Camp ("Лагерь калек"), мировая премьера которого состоялась в начале 2020 года в рамках фестиваля Sundance. На этом мероприятии картина взяла приз зрительских симпатий. В ней показан летний лагерь в Нью-Йорке для подростков с ограниченными возможностями, которые позже становятся активистами и защитниками прав людей с инвалидностью. Картина, получившая несколько разных наград, появилась на Netflix в марте 2020 года. Последней на сегодня премьерой Higher Ground стала экранизация романа Мишель Обамы Becoming, которая вышла на видеосервисе в мае 2020 года. Она посвящана жизни супруги экс-президента, а также показывает фрагменты из ее тура по 34 американским городам в поддержку своей книги. Фильм получил сразу четыре номинации Emmy, а также номинацию на Grammy за лучший саундтрек (Kamasi Washington — Becoming).

' Netflix/YouTube'

Большие планы В начале февраля в Netflix рассказали о шести новых проектах, которые для них готовит компания Higher Ground Production. Кроме уже объявленного кулинарного шоу Мишель Обамы, в работе фильм по книге британо-пакистанского писателя Мохсина Хамида "Выход на Запад" (Exit West). Роман, вышедший в 2017 году, — история молодой пары, которая нашла волшебные двери, переносящие их в разных места планеты. Сюжет разворачивается на фоне глобального миграционного кризиса.

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Еще одним кинопроектом Higher Ground станет научно-фантастический фильм "Спутник" (Satellite), который снимут совместно с продюсерской компанией T-Street режиссера "Звездных войн" Райана Джонсона и продюсера Рэма Бергмана. Кроме него, работа идет над фильмом "Тенцинг" (Tenzing). Эта реальная история об индийце непальского происхождения, который первым достиг вершины Эвереста вместе с исследователем из Новой Зеландии Эдмундом Хиллари. В анонсе также значится художественный фильм "Молодая жена" (Young Wife) — картина о девушке по имени Селестина, которая не может найти себе места на вечеринке в честь собственной свадьбы. Кроме фильмов и шоу, компания супругов Обама работает над двумя сериалами. "Дочь хранителя огня" (Firekeeper's Daughter) — триллер по книге Анджелины Булли о 18-летней девушке из племени индейского народа оджибве, которая против воли сотрудничает с полицией в рамках расследования в ее резервации. И над совместным с Wild Space Productions сериалом "Великие заповедники" (Great National Parks) — об изучении диких лесов и национальных парков. В Netflix не уточняют точные сроки выходов проектов, но сообщается, что они появятся на платформе в ближайшие несколько лет. Ранее в 2020 году в Higher Ground Production также заявляли о работе над детским мультсериалом "Ада Твист, экспериментатор" (Ada Twist, Scientist) по книге Андреа Бети и над комедийным сериалом "Слово на букву "G" (The G Word) с комиком Адамом Коновером, известным по шоу "Адам портит все" (Adam Ruins Everything). История успеха Политическая карьера Барака Обамы превратила имя бывшего президента в настоящий бренд, который продолжает приносить его семье немалые доходы. По данным сайта Celebrity Net Worth, который изучает финансовые активы знаменитостей, личное состояние Обамы оценивается в $70 млн. По оценке Американского университета, который занимается бизнес-аналитикой, общий капитал Барака и Мишель Обама после их ухода из Белого дома может достигать порядка $242,5 млн.