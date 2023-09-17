Поэт, подаривший России вечно молодые песни. Каким запомнили Николая Добронравова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Поэт, автор слов песен "Нежность", "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Птица счастья", "Главное, ребята, сердцем не стареть" и многих других Николай Добронравов умер в 94 года. Он не любил, когда его называли "поэтом-песенником", мечтал стать актером и почти 70 лет прожил в браке с композитором Александрой Пахмутовой.

В соавторстве с Пахмутовой они создали порядка 50 песен. Музыку на стихи Добронравова также писали такие композиторы как Микаэл Таривердиев, Эдуард Колмановский, Полад Бюль-Бюль оглы, а песни исполняли Лев Лещенко, Анна Герман, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Александр Градский.

"Не очень люблю, когда меня объявляют как поэта-песенника, - признавался в интервью ТАСС Добронравов, которое он дал к своему 80-летию. - Всегда вспоминаю слова Роберта Рождественского, которого тоже пытались так называть. А он отвечал: "Человек либо поэт, либо нет". Я, конечно, осознаю, что славу мне принесли именно песни, но и серьезных поэтических сборников у меня выходило немало. И они до сих пор переиздаются".

В молодости он мечтал стать актером и даже получил образование в Школе-студи имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (нынешняя школа-студия МХАТ). В 50-х он сыграл небольшие роли в двух фильмах - "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова".

"У меня два высших образования - закончил школу-студию МХАТ и Московский городской учительский институт. В 1950-х годах играл в Театре юного зрителя, а потом решил заняться литературой, писал новогодние сказки, инсценировки и пьесы для Всесоюзного радио и кукольных театров, повести и песни", - рассказывал Добронравов.

Больше чем часть эпохи

Поэт рассказывал, что не хотел бы себя ощущать лишь частью советской эпохи. "Да, я сын СССР, но и до сих пор много работаю, - говорил он. - Мы с Александрой Николаевной верны своей теме - пишем о людях. Жаль, что сейчас наши песни не так часто исполняются, мы стали, что называется неформатом. Но я все равно верю, что лучшие наши произведения еще не написаны и они еще зазвучат".

Однако Добронравов был не просто частью советской эпохи, а тем, кто ее создавал. Именно он написал слова к песни "До свиданья, наш ласковый мишка...", которая стала гимном московской олимпиады в 1980-м.

"Он даже с юмором сказал: "Ты знаешь, мы написали такую песню. Прощание с олимпиадой, символ, Миша, улетел. Но в ЦК партии сказали, что медведи не летают. Поэтому, я не знаю, как это будет. Но во всяком случае надо ее записать", - вспоминал певец Лев Лещенко, исполнявший песню.

О Добронравове и Пахмутовой знали и далеко за пределами СССР. "Когда Александра Николаевна однажды спросила хозяина знаменитого немецкого агентства по авторским правам Сикорского: "Что надо сделать, чтобы советская песня стала популярна во всем мире?". Он ответил: "Вам - ничего! Просто напишите еще одну, "Нежность" у нас ее пели все". Да, многие песни перепеваются за рубежом, кстати, их очень любят в Японии", - рассказывал поэт.

Добронравов говорил, что фраза "Надежда - мой компас земной" была его девизом, и особенно гордился, что не только его. Он рассказывал, как однажды в Италии встретил русского священника, который рассказал ему свою историю. "В церкви встретил русского священника, отца Николая. И он признался, что в жизни был очень трудный период, и его буквально спасла от гибели моя песня "Надежда", строчки из которой он все время повторял: "Надо только выучиться ждать". Вот этой историей я горжусь", - делился Добронравов.

О любви

Добронравов и Пахмутова были вместе с 1956 года. Он ласково называл ее "Алей" и говорил, что их связывает главное - взгляды на добро и зло. "Совершенно неосознанно я сочинил песню, посвященную Александре Николаевне, - рассказывал Добронравов. - Ее блестяще исполнял Муслим Магомаев, в ней есть такие слова: "Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей". Нас с Алей очень многое объединяет, наши взгляды на жизнь, на добро и зло совпадают".

Поэт признавался, что даже после многих десятилетий вместе он хочет каждый день признаваться Пахмутовой в любви. "Она человек крайне добросовестный, отзывчивый и поразительно скромный. Аля умеет радоваться простым вещам: теплому ветру, восходу солнца, первому снегу. Мне до сих пор очень с ней интересно, и я готов каждый день признаваться ей в любви", - делился Добронравов.

Они познакомились благодаря детской радиопередаче. Туда Добронравова пригласили, чтобы он написал песню в союзе с начинающим композитором Пахмутовой. Поэт сразу же пригласил ее на свидание, а после они уже не расставались.

Когда у Добронравова спрашивали о любви, он любил цитировать "Маленького принца" Антуана де Сента-Экзюпери. "Любить - это не смотреть друг на друга. Любить - значит, смотреть в одном направлении", - отвечал поэт.