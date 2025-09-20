Певица также отметила, что уже знакома с выступлениями участников, и среди них ей понравились номера Бразилии и Узбекистана

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" выделяется перед другими проектами тем, что большинство песен стран-участниц написаны с этническими мотивами. Об этом сообщила посол "Интервидения", заслуженная артистка России Пелагея на красной дорожке конкурса.

"Я могу выделить этническую составляющую конкурса, почти все произведения, которые я слушала, написаны в этно-стиле. <…> Я считаю, что этим конкурс отличается от других, здесь большое внимание направлено на рассказ об истории государства, через песни зрители понимают культуру участников", - сказала она.

Певица также отметила, что как посол "Интервидения" уже знакома с выступлениями участников, и среди них ей понравились номера Бразилии и Узбекистана.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

