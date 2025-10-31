ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Шнуров считает, что ИИ сможет заменить только среднестатистических музыкантов

Искусственный интеллект не способен создать настоящее произведение, заявил лидер группы "Ленинград"
04:35
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не способен создать настоящее произведение искусства и сможет заменить лишь среднестатистических музыкальных авторов без индивидуального стиля. Такое мнение выразил в интервью ТАСС лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Плохих писателей и композиторов машинный интеллект сможет заменить. "Графоманов" станет намного меньше, потому что машинный интеллект быстро научится штамповать среднестатистический продукт - ровную, безжизненную, серую, такую, как я называю, "музыку для лифта", - сказал артист.

Шнуров подчеркнул, что ИИ не способен воспроизвести эмоциональную глубину человеческого творчества. "Если заставить нейросеть написать что-то в стиле [Федора] Достоевского, все равно получится не то. Ведь у Достоевского разговаривают души, а не персонажи. Герой утром может быть одним человеком, а вечером - другим. Как искусственный интеллект это просчитает? Никак", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00. 

