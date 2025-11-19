В Кремлевском дворце прошла премьера балета к 100-летию Майи Плисецкой

В представлении приняли участие мировые звезды балета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьера балетного спектакля "Майя. Сюита любви" в честь 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Майи Плисецкой состоялась в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС. Театральный режиссер Игорь Теплов и хореограф Виктория Литвинова собрали на одной сцене знаменитых артистов Большого театра, а также Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко для участия в балетном гала-представлении, посвященном легенде.

11 выдающихся балерин представили самые яркие и знаковые образы прославленной танцовщицы, ставшие визитной карточкой Плисецкой. В представлении приняли участие мировые звезды балета, среди которых прима-балерина Большого театра народная артистка России Екатерина Крысанова, прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, а также выдающиеся артисты Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: заслуженная артистка России прима-балерина Оксана Кардаш, прима-балерина Елена Соломянко, прима-балерина Анастасия Лименько, ведущий солист Артур Мкртчян и многие другие. Роль Родиона Щедрина исполнил заслуженный артист России премьер Большого театра Владислав Лантратов. Голосом Майи Плисецкой стала известная российская актриса театра, кино и телевидения Александра Урсуляк.

В спектакле прозвучали фрагменты знаменитых классических произведений, а также авторская музыка Александра Симоненко, написанная специально для премьеры. Как ранее на пресс-конференции в ТАСС сообщил режиссер постановки Игорь Теплов, ему хотелось рассказать историю великой любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина - "двух великих людей, проживших вместе 57 лет". "Это не биографический спектакль, а размышление о жизни, одиночестве и вечной связи двух творцов", - отметил Теплов.

Организаторы также отметили, что спектакль стал не только художественным событием, но и признанием в любви великой балерине, которую называли "лучшей балериной планеты" после гастролей Большого театра в Париже.

Юбилей Майи Плисецкой отмечается 20 ноября. Балерина родилась в 1925 году, в 1960 году стала прима-балериной Большого театра.