Альфонсо Куарон получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Рома"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Альфонсо Куарон награжден премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma). Об этом было объявлено на 91-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby вел телеканал ABC .

Фильм "Рома" Куарона получил десять номинаций на "Оскар". Почему это необычно

Многие американские СМИ прогнозировали, что награды будет удостоен Куарон. Его соперниками были Йоргос Лантимос ("Фаворитка", The Favourite), Адам Маккей ("Власть", Vice), Спайк Ли ("Черный клановец", BlacKkKlansman), Павел Павликовский ("Холодная война", Cold War).

Куарон в воскресенье получил еще один "Оскар" - за операторское мастерство. Картина "Рома" была также удостоена золотой статуэтки как лучший фильм на иностранном языке.

Лента "Рома", повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, ранее в этом году получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм". Кроме того, картина была удостоена награды "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм".