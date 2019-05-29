"Никаких революций". Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов был представлен в среду коллективу Театра на Малой Бронной в качестве нового художественного руководителя. Он начнет работу на новом посту 25 июня.

Константин Богомолов: я не буду тем худруком, который подминает под себя театр

"Думаю, артисты меня любят. И я их люблю. Именно артисты для меня главные на сцене, с этим принципом я иду работать в театр. Никаких революций, подробная, тщательная, методичная работа, без устали, чтобы раскрыть потенциал команды Театра на Малой Бронной в полной мере - вот моя задача", - сказал Богомолов в интервью ТАСС.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, представляя нового худрука труппе, напомнил, что Богомолов сменит на посту Сергея Голомазова, возглавлявшего театр с 2007 года. После ухода Голомазов будет работать художественным руководителем Русского драматического театра в Риге.

Богомолов поблагодарил Голомазова за то, что он "поддерживал жизнь, творчество, работу в этом театре с огромной историей, с огромной легендой, с огромной мифологией". Он добавил, что будет "очень внимательно, спокойно, методично присматриваться ко всему, что происходит, ко всем спектаклям".

По словам Богомолова, он заинтересован в создании разноплановых постановок на сцене театра. "Я люблю очень разный театр, русский психологический театр, и его традиционную форму, и современную, и зону эксперимента, которая ни в коем случае не должна становиться тотальной, господствующей на площадке такого многоопытного, многосложного, с великой историей театра", - сказал режиссер.

В планах нового худрука - привлечение максимального внимания профессионального сообщества, а также создание успешного с точки зрения публики театра. Богомолов обратил внимание, что он настроен на совместную работу с труппой театра. "Я буду полностью опираться на коллектив театра, это принципиальная позиция", - отметил он.

Новые горизонты

С назначением на должность худрука Богомолова поздравил председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин. Он выразил надежду, что режиссер сможет "возродить творческий дух, который царил в этом театре", и "вдохнуть в него новую жизнь". Театр "Гоголь-центр" в своем Telegram-канале также опубликовал поздравление в адрес нового худрука Театра на Малой Бронной. В "Гоголь-центре" Богомолов сыграл в постановке Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер".

Актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дубакина рассказала ТАСС, что о назначении Богомолова она не знала, и для нее это стало новостью. "Я лично слежу за творчеством Константина Юрьевича, была на его последних спектаклях, на "Ай Факе", была на "Славе", когда были гастроли БДТ (Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова - прим. ТАСС). Оба спектакля меня очень удивили в хорошем смысле", - сказала она.

Как считает Дубакина, с приходом Богомолова театр будет развиваться разнопланово. "Константин Юрьевич сказал, что уважает и психологический театр, и территорию эксперимента, он за то, чтобы приглашать режиссеров, которые работают в разных жанрах, мне кажется, это очень интересно и питательно для театра и для артистов. Это возможность пробовать себя в разном, развиваться", - отметила актриса.

Встреча артистов с Богомоловым состоится 1 августа, на ней худрук огласит свои планы на ближайший сезон, который театр встретит на сцене театрально-концертного зала "Дворец на Яузе". На основной сцене Театра на Малой Бронной запланирован ремонт. Богомолов также отметил, что в новом сезоне зрители увидят премьеру его первой постановки на сцене театра.

Режиссер рассказал ТАСС, что, помимо деятельности на новом посту, он планирует продолжить заниматься телепроектами, если это не будет наносить ущерб работе художественного руководителя.

О новом худруке

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.

Неоднократно номинировался на премию "Золотая маска". В 2014 году был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия". Богомолов работал и в кино, в частности, сделал сериал "Содержанки". Громким проектом Богомолова стал спектакль "Ай Фак" с Мастерской Брусникина по мотивам романа Виктора Пелевина.