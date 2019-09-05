{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фрагменты новых книг

История о любви и скорби в XXI веке: отрывок из книги о сериале "Черное зеркало"

Кадр из 5 сезона сериала "Черное зеркало"
© Netfix
ТАСС публикует отрывок о том, как создавалось одно из самых популярных шоу современности

За девять лет существования британский сериал-антиутопия "Черное зеркало", рассказывающий о том, как технологии влияют на жизнь общества ближайшего будущего, успел стать культовым и приобрести поклонников по всему миру. Иллюстрированная книга "Black Mirror. Внутри Черного зеркала" издательства ЭКСМО предоставляет зрителям шоу уникальную возможность проникнуть за кулисы его производства. Создатели "Черного зеркала" Чарли Брукер и Аннабель Джонс подробно разберут, как они работали над каждой его серией — от идеи до ее воплощения.

В публикуемом отрывке они разбирают, как создавался один из самых популярных эпизодов сериала "Скоро вернусь". Когда партнер беременной Марты, Эш, неожиданно погибает, она впадает в депрессию. Чтобы облегчить боль, неохотно решает общаться с виртуальной симуляцией Эша через текст. Постепенно начинает говорить с виртуальным Эшем по телефону, пока в итоге не заказывает пугающе точную андроид-реплику. Хотя Марта осознает, что робот только симулирует настоящего Эша, расстаться с ним она уже не может.

Обложка книги "Чарли Брукер. Black Mirror. Внутри черного зеркала" Издательство Эксмо
Описание
Обложка книги "Чарли Брукер. Black Mirror. Внутри черного зеркала"
© Издательство Эксмо

Чарли Брукер: В середине 1990-х мой друг и бывший сосед по комнате неожиданно погиб во время дайвинга. Тогда я уже переехал и не видел его пару лет. Это один из первых случаев на моей памяти, когда умер кто-то знакомый. И он казался таким полным жизни. Настоящий шок.
А потом, где-то через год, в те времена, когда на телефоне еще был ограниченный объем памяти для номеров, иногда приходилось кого-то удалять. И вот я иду по списку и вижу его имя и номер. Хотел было удалить, но вдруг не смог. Это казалось совершенно неуважительным, черствым и неправильным. Номер был напоминанием, так что его следовало сохранить и удалить кого-нибудь другого. Момент, как из "Черного зеркала". Во многом "Скоро вернусь" вырос из этого: из сувенира, про который сам знаешь, что он ничего не значит, но он все же напоминает о человеке, и это больно.

Аннабель Джонс: Это история о любви и скорби в XXI веке. Как скорбеть в современном мире, где все вечны в цифровом формате? Мы больше не живем в мире, где на чердаке хранится обувная коробка со старыми фотографиями. И снимок, и видео покойного мужа по-прежнему проигрываются на "Фейсбуке", их — вместе с ним — можно носить с собой всегда. Как отпустить человека при таком развитии событий? Когда у человека горе, я полностью понимаю импульс спрятаться и потеряться в цифровой реальности. Но у Чарли истории очень насыщенные, они не о чем-то одном. Эта серия ко всему прочему — о различии между нами настоящими и нами "онлайн".

На эту тему
Невыносимая тяжесть бытия: третий сезон "Рассказа служанки"

Чарли Брукер: Сценарий казался немного рискованным, все-таки это сравнительно маленькая история о двух людях. Главным образом об эмо- циональной реакции Марты на смерть Эша, хотя еще есть хай-концепт с роботом, основанным на его онлайн-личности. Ей повезло, что он не какой-нибудь маньяк: если сделать то же самое на основе "Твиттера" сейчас, то с тобой будет жить настоящий монстр, который постоянно сам себя фотографирует.

Серию я написал вскоре после того, как Конни родила нашего первого ребенка. Писал по сменам, пока она спала: сперва сценарий, потом сидел с ребенком. Такая дисциплина на самом деле привела к тому, что я написал очень быстро. Я видел, что получается хорошо, потому что злился, когда меня отвлекают, — это значит, что я вошел в нужное настроение. Время и пространство исчезали, пока потом я сам не прочитывал, что успел написать. Когда у тебя маленький ребенок, ты все время на нервах, так что я действительно позволил себе быть чуть более ванильным и эмоциональным, чем мне самому было бы комфортно раньше. Я понимал, что во всем первом сезоне были главные герои мужского пола, и потому намеренно сделал в "Скоро вернусь" и "Белом медведе" протагонистов-женщин, просто для равновесия. А еще "Скоро вернусь" покажется каким-то странным и неприличным, если там будет про парня, который заказывает себе секс-куклу. Сам не знаю почему.

Аннабель Джонс: Моим первым выбором для персонажа Марты была Хейли Этвелл. Нас даже удивило, что она смотрела первый сезон и осталась в восторге. Хейли Этвелл (актриса): Те первые три серии были изобретательными, пугающими и умными. Я связывалась с Аннабель и Чарли, чтобы рассказать, какая я большая фанатка, и спросить, не найдется ли для меня роль в будущих сериях. Когда я читала "Скоро вернусь", у меня волосы встали дыбом. Сценарий жуткий и трогательный — исследование скорби в век технологий. Он казался сюрреалистичным и причудливым, но в то же время достоверным и человеческим. Я понимала, что в эмоциональном смысле сниматься будет не просто, но не сомневалась, что у нас получится что-то прекрасное и цепляющее.

Оуэн Харрис (режиссер): По сценарию я понял, что мне представилась возможность создать эмоционально завораживающую историю. Серия появилась как раз тогда, когда нас стало немного напрягать количество технологий в повседневной жизни. Но больше всего в серии меня привлекло то, что там исследовались вечные темы любви, смерти и утраты, при этом с человеческой, личностной и типично "чернозеркальной" точки зрения.

Особенно мне понравилось работать с Хейли, потому что она хотела создать реалистичного персонажа. Мне хотелось, чтобы Марта была девушкой по соседству. Никаких особенных устремлений или амбиций. Обычный человек, который хочет построить простую жизнь с партнером,
но ее отнимают. Это близко каждому, и игра Хейли была прочувствованной и искренней.

На эту тему
Политика "Очень странных дел". Что сериал о 1980-х может рассказать о США 2010-х?

Хейли Этвелл: Мне хотелось привнести натурализм в каждый миг. Чтобы скорбь Марты казалась реальной. Это помогает слегка футуристичным и научно-фантастическим элементам казаться достоверными. Я, к счастью, никого так не теряла, но сыграть хотела настолько правдоподобно и чутко, насколько можно. В конце каждого дня я выматывалась, но я обожала и сюжет, и команду, так что это поддерживало во мне силы.

Перед съемкой у нас был забавный момент с Доналом Глиссоном, который играл Эша. Мы ходили в ресторан Dans le Noir в Фаррингдо- не — где еду подают в темноте. Это растопило весь лед. Мы с Доналом хотели, чтобы публика почувствовала, что у этой пары любящие и игривые отношения, поэтому все короткие эпизоды в монтаже перед несчастным случаем с его персонажем наполнены юмором и теплом. Пожалуй, это помогает подать утрату еще сильней.

Джоэл Коллинс (художник-постановщик): История с эмоциональной точки зрения очень тяжелая и сложная. С точки зрения технологии нужно было заглянуть только в завтрашний день, а не сразу в будущее. Нужно было показать, что все это реально. Так что мы сделали ноутбуки и телефоны, которые сегодня выглядят почти реалистичными — потому что мы делали их так давно. А в то время они казались фантастическими. Для меня будущее кроется в деталях. Если только не будет катастрофы, после которой перестроится весь мир, будущее — в деталях вокруг нас, например, дороги будут пустыми, потому что мы все время сидим в компьютере. Эти детали говорят больше, чем общий план.

Оуэн Харрис: Мне хотелось, чтобы технология была той, которую увидишь, когда завтра войдешь в магазин "Эппл". Нас не очень удивит, если мы увидим там прототипы цифровой бумаги, как на столе у Марты. Все должно было казаться практичным и осязаемым, чтобы комфортно находиться в истории, а не торчать и не привлекать внимание. Возвращение Эша в качестве киборга — это уже натяжка для атмосферы "ближайшего будущего", но я надеялся, что к этому времени вы уже сопровождаете Марту в направлении ужасного прибытия искусственного "бывшего" в коробке.

Коллинс: В этой серии мы впервые начали задавать атмосферу через транспорт. На заправке в начале видно микромашины. Если все в будущем работает на электричестве, значит, и машины будут маленькими. В "Скоро вернусь" это легкий штришок, но все-таки он намекает
на такую идеологию и мышление. Может быть, будущее — простое, ма- ленькое, экологичное и все такое.

...

Аннабель Джонс: Общение Марты и Робота Эша отражает этапы онлайн-свиданий. Сперва переписка. Потом они созваниваются. А потом встречаются. Очень в тему. Робот Эш основан на онлайн-личности настоящего Эша, так что многие ограничения и раздражающие факторы Робота Эша берут начало в интернете. Когда Робот Эш не может понять настроение настоящей Марты, он постоянно острит. Когда Робот Эш показывает фотографию, где он маленький в сафари-парке, то слишком легко относится к чему-то трагическому. Хотя есть и плюс: мы же стараемся загружать свои лучшие снимки, а значит, Робот Эш вернулся красавчиком!

Оуэн Харрис: Мы с Доналом обсуждали, насколько Киборг Эш должен быть похож на настоящего Эша, и он щедро позволил мне попробовать оба варианта. Я предлагал подбавить Эша или киборга в зависимости от того, к чему склонялась сцена. Это позволяло мне настраивать, насколько киборг был Эшем, потому что в итоге ему нужно сопереживать. Так что это большой комплимент Доналу, что у нас получилось.

На эту тему
Вышел тизер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Чарли Брукер: Вся беда Марты в том, что она получает версию Эша, не похожую на него, но все-таки похожую настолько, что просто выкинуть его не может. И не может научить быть им, так что она встает на распутье, и решения у проблемы нет. Какое-то время я был одержим экстрасенсами, которые заявляют, что общаются с покойными родственниками. Потому что живые родственники на каком-то уровне должны понимать, что этого не может быть, но это все-таки что-то вроде того, когда много ешь в нервной ситуации. Я понимаю, зачем люди так поступают, но это же явно не помогает.

Хейли Этвелл: До сих пор сама не знаю, как отношусь к идее о возрождении жениха в виде андроида. Наверное, это одновременно ужасает и успокаивает. Это невозможная ситуация, и потому она такая притягательная. Скорбь толкает Марту на поступки, которые она сама вряд ли
от себя ожидала. Сперва она не доверяет этому "инструменту траура", ей кажется, что это какое-то неуважительное извращение. Потом, когда она одна в своем доме, она в полном отчаянии ищет уже хоть какое-то утешение. Хоть какой-то контакт с погибшим, чтобы облегчить боль.

Оуэн Харрис: Мне идея возвращения любимого в виде киборга кажется совершенно устрашающей. Но чтобы история сработала, нужно было наполнить ее мрачной романтикой. Марте это очень нужно — и она получает возможность вернуть Эша. Но невозможно забыть, что он настолько киборг, что никогда не сможет быть человеком. А с мыслью, что его нужно "удалить", наступает настоящий ужас.

Аннабель Джонс: Сцена, где Марта наконец смиряется с тем, что больше не может жить с роботом Эшем, и оказывается на краю, — одна из самых эмоциональных и пронзительных из всего, что писал Чарли. Просто душераздирающе.

Оуэн Харрис: В конце мы шли окольными путями, но, кажется, закончили там же, где начали. Важная причина успеха "Черного зеркала" — логика, с которой Чарли воплощает свои ненормальные идеи. Он всегда готов пересмотреть сюжет — главное, чтобы это не повредило логике. Не то чтобы мы всегда на 100 процентов были согласны с этой логикой, но в целом удобно работать, когда есть на что опереться. Концовку я никогда не считал оптимистичной. Она всегда меня немного смущала. Но мне нравится, что финал открытый, особенно для Марты.
Она просто не может его удалить. Но и с ним жить не может. Еще немного жутко, что теперь Эш становится наполовину папой, наполовину игрушкой на чердаке. Я часто утешал себя мыслью, что очень многим даже понравится иметь искусственную версию своего партнера со всеми
его лучшими качествами — при этом совершенно податливую для любых капризов и желаний!

На эту тему
Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"

Аннабель Джонс: По-моему, Оуэн хотел еще снять семейный ужин на первом этаже. Мы же предпочли идею, что компромисс Марты — разрешать дочке общаться с покойным отцом раз в неделю, по выходным.

Чарли Брукер: Когда Марта стоит внизу лестницы, с этим взглядом в никуда, она думает: "До чего же я докатилась?" Потому что она как бы в ловушке.

Хейли Этвелл: Она ничего не чувствует. Я бы даже предположила, что она на таблетках. Ее скорбь сменилась на необходимость учиться жить с этой штукой, которая никогда не будет им, но все-таки достаточно на него похожа, чтобы иметь его дома. Очень пессимистичная концовка, но "Скоро вернусь" — трогательный, умный и крайне шокирующий фильм. Я счастлива, что поучаствовала в его создании.

Чарли Брукер: Эш на чердаке — один из самых дорогих кадров во всем сериале! Донал собирался сниматься где-то еще, так что в то время по контракту был обязан ходить с бородой, которую нельзя сбривать. Мы даже задумались, могут ли андроиды отращивать бороду и может
ли это подчеркнуть, что он провел дома у Марты очень много времени. Но в итоге стерли бороду. Так что нижняя часть его лица — гребаная CGI- реконструкция. Просто кошмар, потому что он и говорит, и ходит, в тени и на свету. Какое-то время мы очень переживали, потому что видели ранние версии и были уверены, что ничего не получится. Потом нам никто ни разу не сказал: "Странно, что это у него с лицом?" Хотя если присмотреться, то заметите, что там творится что-то странное. Мне очень повезло, что самому очень редко проходилось скорбеть
по утрате. Так что я особенно нервничал, когда писал "Скоро вернусь". Но иногда тем, кому знаком траур, смотреть слишком больно. Либо они называют серию катарсическим опытом.

Теги
Фрагменты новых книг
Поврежденная во время кражи картина Куинджи отправлена на реставрацию
Реставраторы переложат картину "Ай-Петри. Крым" на новый холст
Читать полностью