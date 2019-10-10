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Нобелевская премия - 2019

Неожиданно, но обоснованно. Эксперты – о присуждении Токарчук и Хандке Нобелевской премии

Награда в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, премию 2019 года получит австрийский драматург Петер Хандке
Ольга Токарчук и Петер Хандке REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler
Описание
Ольга Токарчук и Петер Хандке
© REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Решение Шведской академии присудить Нобелевскую премию по литературе польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук и драматургу из Австрии Петеру Хандке является неожиданным и смелым, но обоснованным и заслуженным, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, австрийский драматург Петер Хандке получит премию 2019 года.

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Биография писательницы Ольги Токарчук

Литературный критик и журналист Константин Мильчин назвал Токарчук и Хандке самобытными представителями культур, давно остававшихся на периферии внимания Нобелевского комитета.

"Заслуженная победа, два очень хороших писателя из языковых и прочих культур, эти культуры достаточно давно не получали Нобелевскую премию. Оба автора в своем направлении, в своем регионе и в своем жанре - лауреаты многочисленных наград и достаточно давно назывались в числе потенциальных претендентов. <…> Наверное, каждого автора хорошего отличает самобытность, у Хандке и Токарчук тоже их самобытность есть", - сказал он.

Премия за два года

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев считает правильным решение Нобелевского комитета присудить премию за 2018 и 2019 годы одновременно. "Прежде всего, здорово, что Нобелевский комитет решил присудить премию за 2018 год, который был пропущен. Было бы не очень здорово, если бы в истории премии этот год был бы пропущен из-за скандалов в комитете, и, мне кажется, это мудрое решение", - сказал он ТАСС.

Он поздравил читателей Токарчук с присуждением ей награды. "Мне кажется, это довольно достойный выбор, и можно поздравить польскую литературу с тем, что их выдающаяся современница получила Нобелевскую премию в дополнение к Букеровской", - добавил замглавы Роспечати.

Григорьев отметил, что Токарчук стала популярна в России после присуждения ей Международной Букеровской премии за роман "Бегуны" в 2018 году. "В русскую литературу ее привела Ксения Старосельская, выдающийся переводчик и литературовед", - добавил он.

По мнению Григорьева, Петер Хандке, описавший в десятках романов вторую половину XX века, также достоин Нобелевской премии.

"Он не скрывал свою любовь и очарование борьбой сербского народа, попытками сохранить Косово, за что был подвергнут остракизму, и вокруг его имени началась вакханалия в либеральной западноевропейской прессе. Но он этого не заслуживает, он прошел становление как удивительный писатель, драматург, сценарист. Нашему читателю и кинозрителю он известен, у него были романы "Небо над Берлином" и "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", экранизированный Вимом Вендерсом, выходившие в России. Думаю, что сейчас его начнут достаточно активно переиздавать, также это будет справедливо и в отношении Ольги Токарчук", - отметил замглавы Роспечати.

Соавтор Вима Вендерса

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал Хандке крупным деятелем не только драматургии, но и кинематографа. "Петер Хандке - очень известный человек - и как писатель, и даже как режиссер. Он крупное явление культуры уже много десятилетий. Он написал сценарий "Небо над Берлином", а потом по этому сценарию была также поставлена лента "Город ангелов" - голливудский вариант "Неба над Берлином", - сказал он ТАСС.

При этом сам Хандке считает литературу своим главным делом, отметил Разлогов. "Он был соавтором сценария первого фильма Вима Вендерса "Страх вратаря перед пенальти". У него есть собственные режиссерские работы довольно известные, хотя основной своей работой он все-таки считает литературу. Он более чем достойный писатель", - считает Разлогов.

Смелое решение

Переводчик Александр Ницберг назвал решение Нобелевского комитета присудить премию Петеру Хандке неожиданным, но обоснованным и заслуженным.

"Это, конечно, очень необычное решение - смелое, я бы даже сказал, потому что Хандке всегда был писателем и драматургом, который шел против общей линии. <…> Он, конечно, ее [премию] заслуживает, потому что он очень крупный писатель и давным-давно этим делом занимается", - сказал он ТАСС.

По его словам, в Европе к позициям Хандке, поддержавшего сербов во время конфликта в Косово, сложилось противоречивое отношение. "Он никогда ничего не боялся, не боялся высказывать собственное мнение, за что на него периодически устраивались гонения. Я помню ситуацию: когда началась война в Косово, он призывал, чтобы люди успокоились, посмотрели еще раз на все со стороны, обдумали. <…> И в принципе, одно <...> то, что он пытался успокоить всех и [призывал] найти какой-то общий язык, поставило его под удар, и очень-очень сильный", - добавил переводчик.

Из-за своих взглядов, считает Ницберг, Хандке уже лишался престижных премий, поэтому то, что он стал Нобелевским лауреатом, особенно неожиданно. "Его пресса в буквальном смысле слова объявила сумасшедшим, <…> он тогда благодаря этому не получил премию Генриха Гейне, которую давали в Дюссельдорфе. <…> Поэтому на сегодняшний день <...> то, что именно ему дали Нобелевскую, - в это для меня, честно говоря, трудно поверить", - заключил он.

Теги
Нобелевская премия - 2019
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