Глава РАМТ не видит прямой связи дела "Седьмой студии" с разделением полномочий в театрах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Инициатива Министерства культуры РФ по законодательному закреплению разделения сфер управления в театрах не имеет прямого отношения к ситуации с "Седьмой студией", так как в организации финансовые и творческие полномочия были закреплены за разными людьми. Такое мнение в интервью ТАСС выразила директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявляла, что ведомство вместе с культурным сообществом разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром между худруком и директором. Такая мера, по информации министерства, должна исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии", а именно, "исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами".

"На мой взгляд, это [разделение полномочий] не имеет прямого отношения к ситуации в "Седьмой студии", потому что там был и генеральный директор, и исполнительный продюсер, то есть люди, отвечавшие за деньги. А спрашивают сейчас в первую очередь с [Кирилла] Серебренникова, который был художественным руководителем. <…> Это не проблема того, что не было разделения полномочий, это совершенно другая история, - сказала она. - А как повлияет эта мера в целом на регулирование в сфере культуры - посмотрим, поменять законодательство только под театры, довольно сложно, но может юристам министерства это удастся".

Апфельбаум уточнила, что Серебренников действительно подписывал документы с Министерством культуры РФ. "Такая необходимость возникла потому, что требовалось подтверждение, что "Седьмая студия" обладает авторскими правами на проект Кирилла Серебренникова, и тогда казалось, что если он самолично будет подписывать соглашения, то вопросов о таком праве ни у кого не возникнет. Кирилл Семенович не отказался, не сказал: "Я только творец, художник". Если бы он занял такую позицию, возможно и дела бы всего не было. Но Серебренников не отказался, не ушел в тень. Это вызывало уважение. А сейчас то, что он подписал эти документы, оказалось краеугольным камнем", - поделилась она.

Разделение по мере необходимости

Как считает Апфельбаум, у учредителя должна быть возможность в каком-то случае оставлять единоначалие, в каком-то - двуначалие. Директор РАМТ также добавила, что такое разделение сфер управления уже существует. "Это сложный вопрос, тут дело не в законодательстве, а дело в том, насколько это необходимо конкретному театру. Где-то такой тандем удачно существует. Но в каких-то случаях это приводит к очень большим конфликтам внутри театра", - отметила собеседница агентства.