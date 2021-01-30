ЕС отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию после жесткого ответа Лондона

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отказалась в пятницу вечером от введения запрета на поставки вакцины от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, в рамках введения в действие механизма по надзору за поставками вакцин за пределы сообщества. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении ЕК.

В Северной Ирландии попытку ЕС блокировать экспорт вакцин назвали "враждебным актом", а правительство Великобритании предприняло мощное дипломатическое наступление на Еврокомиссию, которое увенчалось успехом.

"Отвечая на недостаток транспарентности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия запустила механизм, который требует, чтобы этот экспорт осуществлялся только с разрешения государств сообщества. В процессе завершения подготовки этого механизма Еврокомиссия гарантирует, что протокол [о прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в рамках соглашения о Brexit] не будет затронут. Еврокомиссия не вводит в действие предохранительные меры (которые блокируют поставки вакцины в Северную Ирландию - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

В то же время Еврокомиссия предупредила, что применит "все имеющиеся в ее распоряжении меры, если будут происходить злоупотребления правилами экспорта вакцин".

В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках.

Это было сделано после того, как Брюссель выяснил, что британско-шведская компания AstraZeneca, ранее уведомившая ЕС о сокращении своих поставок в первом квартале 2021 года на 60% от предзаказанных и предоплаченных Еврокомиссией объемов, поставляет в Великобританию втрое большее число доз вакцины, чем в страны ЕС. Вакцина производится на двух предприятиях компании в Бельгии и Нидерландах и на двух - в Великобритании. Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении контракта и передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам.