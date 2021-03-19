Третья волна пандемии: Польша в красной зоне

Эпидемия коронавируса нового типа началась в Польше в марте прошлого года. Весной республика прошла через ее первую волну. Небольшая передышка летом — и осенью пандемия вернулась снова; заболеваемость достигла рекордного уровня в 27 875 новых случаев заражения за сутки. В наши дни Польшу накрыла третья волна эпидемии с аналогичными осенним высокими показателями суточного прироста.

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В среду стало известно о более чем 25 тыс. заражений в течение 24 часов. Кардинальные меры не заставили себя ждать. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил всю территорию страны красной зоной — территорией локдауна со всеми вытекающими из этого последствиями: закрытием гостиниц, учреждений культуры и спорта, ограничениями для торговых центров, где отныне разрешено работать только продуктовым и хозяйственным магазинам и аптекам. Ранее школьники младших классов посещали школы очно. Теперь — переводятся на дистанционное обучение, как и все остальные учащиеся: у тех дистант начался уже с осени. Распоряжение правительства Польши о новых ограничительных мерах вступит в силу с субботы 20 марта и будет действовать до 9 апреля с правом дальнейшего продления. На локдаун выпадает один из самых отмечаемых в республике праздников — католическая Пасха. В новых условиях приглашать в гости более пяти человек запрещено, поэтому большие семейные торжества отменяются. Отказаться придется и от внутреннего туризма, традиционно популярного на местных больших выходных. Новые запреты в средствах массовой информации Польши называют локдауном. Однако до полного карантина в республике все же пока не дошло. Например, не предполагается запрета на передвижение, работают парикмахерские и другие объекты сферы услуг. Но все же и они под угрозой. Как предупредил министр Недзельский, если вводимые меры не принесут результат и кривая заболеваемости продолжит расти, то "новые шаги будут уже типичным локдауном, когда будет закрываться вообще все". Опасной ситуацией власти называют суточный прирост на уровне 30 тыс. Последующего за этим увеличения числа пациентов может не выдержать система здравоохранения. Уже сейчас в республике заняты почти 22 тыс. из около 30 тыс. коек для ковидных больных, начали работу временные госпитали. Реакция общества Как указал в беседе с корреспондентом ТАСС польский социолог профессор Хенрик Доманьский, решение польских властей о новом локдауне углубляет уровень усталости от всего происходящего в связи с пандемией в обществе, провоцируя граждан не соблюдать запреты и ограничения.

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"Есть усталость. И на это указывают результаты опросов Центра исследования общественного мнения", — сказал он. Как выяснили социологи, убеждение, что действующие ограничения и запреты слишком радикальны и неадекватны ситуации, растет. "В августе прошлого года этот показатель составлял 14%. До февраля вырос до 43%. Это систематический рост. Люди от всего этого устали", — отметил Доманьский. "Чем дольше это продолжается, тем больше люди от этого устают. И это никак не зависит от того, кто находится у власти. Это следствие нарушения нормального течения жизни", — подчеркнул социолог. По его словам, в мае прошлого года 40% жителей Польши считали действия властей по поддержке предпринимателей, работников и другие меры помощи достаточными. Сейчас так думают только 23%, а 59% считают эти действия недостаточными. "Это свидетельствует об ухудшении настроений", — замечает он. Профессор придерживается мнения, что до массовых уличных демонстраций в республике все же не дойдет. "Думаю, что в Польше не будет таких протестов, как в западных странах, где демонстранты выходят с транспарантами "Отмените ограничения!". Однако люди просто не будут соблюдать их. Все больше людей перестанут носить маски, будут встречаться, ездить в отпуск, а предприниматели из ресторанного и гостиничного бизнеса станут саботировать запреты. Будет такой скрытый протест. До массовых уличных демонстраций не дойдет", — убежден Доманьский. По его мнению, боится ли среднестатистический поляк заболеть COVID-19, зависит от пережитого им и его родственниками опыта. Несмотря ни на что, многие считают риск оправданным. "Люди решают, что лучше рискнуть, чем поддаться и сидеть дома, например, в праздничные дни", — заключил социолог. Влияние на экономику Не вызывает сомнений, что локдаун — это удар по сфере торговли, а также по гостиничному и ресторанному бизнесу. Те, кто не смог приспособиться, наладить продажи блюд и напитков навынос, сдать часть помещений или добиться снижения арендной платы, уже были вынуждены закрыть свой бизнес. По словам главного экономиста Национальной торговой палаты Петра Сорочиньского, теперь ключевое значение будет иметь то, как долго продлятся жесткие ограничительные меры.

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"Вновь все расчеты, связанные с ведением бизнеса, приобрели налет риска: стоит ли вести бизнес, когда это делать, закрывать или нет, во что инвестировать и делать ли это вообще, достаточно ли помощи компаниям, пострадавшим от ограничений? Здесь речь идет не только о текущем сокращении расходов, производительности компаний, но и о проблеме затрат, которую необходимо решать, в том числе в области найма сотрудников", — сказал экономист Польскому агентству печати. "Планирование будущего в экономике выглядит не так хорошо, как казалось еще две-три недели назад, когда мы надеялись достичь необходимого уровня вакцинации", — добавил Сорочиньский. По оценке Польского экономического института, новый локдаун не повлияет на ВВП в текущем квартале, но может негативно отразиться на прогнозах за второй квартал. "Мы по-прежнему ожидаем снижения ВВП в первом квартале на 2% по сравнению с прошлым годом. Продление ограничений в следующие недели апреля приведет к пересмотру прогнозов на второй квартал. Текущий прогноз предполагает рост ВВП, близкий к 9%, и расходы домашних хозяйств на уровне 12%", — сказал представитель института Якуб Рыбацкий, подчеркнув, что эти цифры — результат сравнения этого показателя с наиболее тяжелым кварталом пандемии в прошлом году, когда локдаун был полным. Тем не менее "эти прогнозы были построены на предположении о постепенном возвращении к норме, и теперь они могут оказаться слишком оптимистичными", добавил эксперт. Перелом

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Советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан считает, что переломный момент в борьбе с эпидемией может наступить через две — пять недель. "Будет меньше заражений. Во-первых, сократится число подверженных заболеванию, то есть тех, кто может заболеть. А во-вторых, надеюсь, вакцины начнут действовать", — сказал он в программе радиостанции RMF. Касаясь того, что будет через полгода и можно ли будет уже отказаться от повсеместного ношения масок, Хорбан уверенно ответил утвердительно. "Мы все предполагаем, что нам удастся привить 70% общества, или же 70% переболеют. В этот момент эпидемия уже не будет такой сильной", — отметил он, подчеркнув, что полностью вирус не исчезнет. Отвечая на вопрос о том, можно ли было обойтись без локдауна, советник указал, что "это вопрос готовности общества принять факт резкой потери 20% пожилых людей". Вакцинация Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 г. За минувшие месяцы в страну поступило 5,7 млн доз вакцины американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), американской фирмы Moderna ("Модерна"), а также британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"). Более 4,8 млн доз уже использовано.

Число жителей Польши, сделавших первую прививку от коронавируса, превысило 3,1 млн человек. Вторую дозу препарата получили более 1,7 млн человек. Отмечается, что 5 879 доз вакцины пришлось утилизировать. Побочная реакция была выявлена у 5 034 привитых. В первую очередь в Польше вакцинировали медиков, потом — людей старше 70 лет и учителей. Сейчас наступила очередь людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Темпы вакцинации сдерживают ограниченные объемы поставок вакцин производителями. Как заверяют власти, инфраструктура республики позволяет делать ежедневно в четыре раза больше прививок, но из-за нехватки вакцин организовать это не удается.

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