AP: более 300 человек погибли в столкновениях в Мьянме с начала февраля

БАНГКОК, 26 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 320 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press .

По его информации, с 1 февраля были арестованы или приговорены к лишению свободы 2 981 гражданин.

22 марта правозащитники сообщили о 250 жертвах. На следующий день мьянманские военные подтвердили гибель лишь 164 протестующих и выразили в связи с этим сожаление.

Ранее генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил жестокое насилие со стороны военных в Мьянме. 1 апреля ООН планирует ввести санкции против этого государства. Евросоюз и США ввели санкции 22 марта против лиц, причастных к захвату власти военными в Мьянме и репрессиям против участников акций протеста. Министерство финансов США внесло в черный список две крупнейшие компании, контролируемые мьянманскими военными - Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holdings Ltd, активы которых в американских банках будут заморожены.