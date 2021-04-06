Скандалы в семье Байдена: от наркотиков до бегства с места преступления

Быть сыном влиятельного политика — само по себе испытание на прочность. Как его выдержать? 6 апреля в широкую продажу выходят «Красивые вещи» (Beautiful Things), мемуары сына президента США Джо Байдена — Хантера. Книга, которая, как гласит аннотация, посвящена "зависимости, потерям и выживанию", — ответ на обвинения в наркомании, опасных связях с коррупционерами и лоббировании интересов Китая. Один на один с критиками, Хантер (ставший фигурантом двух расследований) ищет сентиментальную ноту, чтобы защититься. Злоключения, объясняет он, начались в детстве, когда автокатастрофа унесла жизни близких — матери и сестры. В аварии пострадал и сам enfant terrible американского президента — но выжил и вступил на скользкую дорожку. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Богатые тоже плачут В рекламной кампании книги — объяснения с обществом, публикуемой сыном Байдена, принял участие классик литературы ужасов Стивен Кинг. С его точки зрения, мемуары Хантера — как раз по части темного жанра. "Это чтение доставляет муку, но от него в то же время нельзя оторваться. Хантер Байден заново доказывает, что кто-угодно, будь то даже сын американского президента, может отправиться в дорогу на розовой лошади — вниз прямо по аллее кошмара", — пишет Кинг. Тон поддерживает сам Хантер: "Я из семьи, сформированной трагедиями", — говорит он. Таких больших несчастий в истории клана Байденов два. Первое — автокатастрофа 1972 года, в которой будущий президент лишился супруги и дочери, а двое сыновей, включая двухлетнего Хантера и трехлетнего Бо, получили серьезные ранения. И второе — ранняя смерть от рака мозга подававшего надежды Бо в 2015 году. В промежутке между ними оба выживших сына политика успели начать многообещающие карьеры, а сам он женился повторно — на учительнице английского языка Джилл Байден, в браке с которой появился на свет младший ребенок — дочь Эшли.

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За время восхождения нынешнего президента по карьерной лестнице его семья успела пополниться еще семью членами — двумя детьми Бо и пятью Хантера, один из которых — незаконный сын от стриптизерши Ланден Робертс. Пока семейство росло, менялись взгляды Байдена на общественные вопросы. Набожный католик (именно вера, по словам президента, помогла ему создать семью заново) стал значительно терпимее к абортам, прекратил выступать против их финансирования за федеральный счет и перешел на позиции Демократической партии в отношении к ЛГБТ, поддержав гей-браки. Младший сын Хантер поначалу рос при отце верующим: некоторое время работал волонтером ордена иезуитов, но пристрастился к алкоголю и наркотикам. При других обстоятельствах это могло бы завершиться социальным нисхождением, но случилось прямо противоположное: спонсор предвыборных кампаний сенатора Байдена, корпорация MBNA, подыскал Хантеру место в своем штате. И уже спустя два года его перевели на должность вице-президента. Вверх под звездно-полосатым флагом С этого времени Хантера Байдена неотступно преследуют обвинения в коррупции: достижении карьерных высот нечестными средствами, использовании связей отца и торговле доступом — организации встреч между бизнесменами и политиками, за которые берется незаконная, но внушительная предварительная плата.

Описание Хантер Байден © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Карьерная траектория Байдена-младшего действительно имеет нечто общее с жизненным путем его отца. В 2009 году глава семейства стал вице-президентом США в администрации Обамы с поручением — лично налаживать связи с китайским руководством. По утверждению Байдена, в обществе председателя КНР Си Цзиньпина он провел "чрезвычайно много" времени, проехав "17 тысяч миль" по Поднебесной. Одновременно интерес к КНР проснулся и у Хантера. В 2013 году отец и сын прибыли в Пекин на одном самолете. И если судить по результатам, Хантер добился не меньшего, чем родитель: китайский государственный Bank of China Limited согласился вложиться в совместный с американским бизнесом фонд целевых инвестиций BHR Partners, а младший Байден в результате сделки получил пост в правлении компании. Некоторые из совершенных ею приобретений впоследствии посчитали наносящими вред американским интересам: особенно покупку бизнес-игроком с китайским участием американской фирмы, разрабатывающей военные технологии. Хантер оказался под огнем критики, но связей с китайцами не разорвал до сих пор.

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В 2014 году вице-президент Байден — снова на выполнении поручения: координировать американскую политику по Украине. Заинтересованность в советах Хантера сразу же проявляет местная газодобывающая (но зарегистрированная на Кипре) компания Burisma. Младшего Байдена вводят в ее правление. Эта работа не отнимает времени — предполагает участие всего в нескольких совещаниях в год, но оплачивается хорошо: 83 тыс. долларов в месяц. Всего сотрудничество с кипро-украинцами принесло в карман Хантра 400 тыс. долларов. Социологический опрос Politico показывает: в 2020 году 52% американцев посчитали работу младшего Байдена на Burisma неуместной. Среди них он сам: в 2019-м выразил сожаление, что вошел в сомнительный бизнес, подобный "болоту". К этому времени четверо его деловых партнеров (украинец, румын, американец и китаец) столкнулись с обвинениями в коррупции — и трое были признаны виновными судами разных стран. А республиканцы, и особенно президент Дональд Трамп, стали делать все от них зависевшее, чтобы на скамье подсудимых оказался бы и сам Хантер. Байдены становятся в оборону Добиться этого до сих пор не удалось. Выявленные следователями сведения не обнаружили прямой связи между изменениями американского курса и посредническими усилиями Хантера Байдена. В случае с Burisma не удалось подтвердить даже торговлю доступом к телу. Хотя в октябре 2020-го именно эту цель ставил перед собой информатор издания The New York Post. Симпатизирующая правым газета опубликовала полученное ей письмо сотрудника Burisma Вадима Пожарского с благодарностями Хантеру за "возможность встречи" с Джо Байденом. И столкнулась с интернет-цензурой. Штаб Байдена объявил сведения не соответствующими действительности, а Facebook и Twitter пришли на помощь демократам, заблокировав ссылки на непроверенную публикацию. Встречался ли Пожарский с будущим президентом и какую роль при этом сыграл Хантер — так и осталось неясным. Сам американский лидер отвечает так: "Я не брал от иностранцев ни пенни".

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Cын политика тем временем вынужден был защищаться от удара с другой стороны. Пристрастие Хантера к наркотикам стало достоянием гласности еще в начале прошлого десятилетия. В 2014 году оно получило официальное подтверждение: за кокаин его отчислили из рядов резерва ВМС США. В 2019 году Байден-младший совершил поступок, сообразный с обвинениями в зависимости. Поврежденный ноутбук, содержащий секретную информацию, Хантер отдал в ремонт... и забыл его там. Файлы, составлявшие коммерческую тайну, стали достоянием компьютерного мастера и привели его в ступор. Законопослушный гражданин поспешил поделиться находкой с правоохранителями, и вскоре досье сына Байдена оказалось в распоряжении республиканцев. На помощь демократам вновь пришли соцсети: Twitter объявил данные с ноутбука Хантера полученными в результате взлома. Публике стало извесно и имя компьютерного мастера. Столкнувшись с угрозами (в том числе и расправы), тот вынужден был закрыть свое дело — но сидеть сложа руки не стал и в 2021 году подал иск против Twitter, требуя компенсировать ущерб на сумму в 500 млн долларов. Основной довод мастера: если Хантер по неуважительным причинам забыл свой ноут, то тот превратился из частной собственности в брошенную вещь и перешел к фактическому владельцу — ремонтнику, значит, никакого воровства данных не было. Прения обещают быть жаркими. Удовольствие быть Байденом Извилистая судьба Хантера Байдена — далеко не единственная вызывающая кривотолки в семейном клане. Иногда пагубные пристрастия президентского сына называют наследственными, давшими о себе знать у его ближайших родственников — дядей Фрэнсиса (Фрэнка) и Джеймса. Тем более что карьерный путь их обоих и жизненная дорога племянника имеют между собой нечто общее. Как и Хантер, братья Байдена обвинялись в извлечении выгоды из родства с президентом, организации его встреч со своими партнерами, а также в финансовых махинациях — невыплате долгов на большую сумму (Джеймс). И в оставлении раненого на произвол судьбы (Фрэнк). В последнем случае — речь шла о непредумышленном убийстве.

Описание Фрэнк Байден © TNS/ABACA via Reuters Connect