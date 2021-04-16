ЕС пока не готов присоединиться к США в санкционной войне с Россией

По данным источника, Евросоюз готов рассмотреть введение ограниченных санкций - добавить несколько человек, а возможно, и пару юрлиц в собственный черный список в рамках механизма санкций ЕС за кибернетические преступления

Новый пакет санкций США, включающий жесткие меры против госдолга России, стал не только новым витком напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, но и испытанием на прочность отношений Европы и Америки. Европейские союзники США получили недвусмысленное приглашение поддержать Вашингтон и пойти на новое обострение с Россией. На словах они Америку поддержали, а как далеко они рискнут зайти на деле? И не потребуется ли их для этого "подтолкнуть"? 17 июля 2014 года катастрофа малайзийского Boeing в небе Донбасса, в которой немедленно обвинили Россию, стала "спусковым крючком" для введения 31 июля того же года экономических секторальных санкций Евросоюза (ЕС) против РФ. Ни до, ни после ЕС подобных мер против России не вводил. Устная поддержка Евросоюз и НАТО выступили в четверг с заявлениями в поддержку новых санкций США против России. Заявление Североатлантического альянса оказалось предсказуемым и ни к чему не обязывающим. Во-первых, альянс всегда поддерживает действия США, в особенности в отношении России, а во-вторых, страны НАТО не связаны никакими обязательствами вести скоординированную внешнюю политику, то есть данное заявление их ни к чему не обязывает, чего не скажешь про Евросоюз.

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С начала века НАТО лишь однажды не поддержала США: когда бывший в тот момент американским президентом Джордж Буш предложил европейским союзникам принять участие в войне против Ирака, развязанной в 2003 году под сфабрикованным предлогом наличия у Багдада оружия массового поражения, которое потом так никто и не нашел. Во всех остальных случаях альянс подписывался под всеми решениями США, особенно если это не стоило ему дополнительных денег. Короткое заявление НАТО содержало базовый набор избитых обвинений: про кибератаки, про вмешательство в выборы, про дестабилизацию ситуации на Украине, про отравления "Новичком". Поэтому НАТО поддерживает меры США, продолжая при этом призывать Россию к диалогу, в частности к созыву Совета Россия - НАТО (СРН), который в прошлом году не собирался ни разу. И не удивительно, потому что сколько можно проводить СРН, чтобы слушать в неизменном порядке все перечисленные выше тезисы без какого-либо намека на диалог по существу. От лица ЕС с заявлением в поддержку США выступил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель. Он также озвучил общую поддержку санкциям США без четких обязательств солидаризироваться с ними. Однако в его документе фигурировал важный тезис о готовности ЕС предпринимать конкретные меры, в том числе международного характера, для борьбы против хакерской деятельности. Боррель, в частности, отметил, что ЕС "будет продолжать расследовать вредоносную кибердеятельность с целью принятия устойчивых, совместных и скоординированных мер по предотвращению, пресечению, сдерживанию и реагированию на такое вредоносное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества" с международными партнерами сообщества. ЕС готов действовать? Конечно, нет. Или, вернее сказать, пока не готов. ЕС не может просто принять новые санкции против России, демонстрируя поддержку США. Сначала институты ЕС или любая из стран сообщества должна внести предложение о новых санкциях, потом с этим предложением должны согласиться все 27 членов ЕС, затем санкции должны быть официально разработаны внешнеполитической службой и утверждены в Совете ЕС.

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Во внешнеполитической службе ЕС ТАСС отказались давать любые комментарии о возможности принятия новых санкций Евросоюза в поддержку нового санкционного пакета США. Там подчеркнули, что институты ЕС "не комментируют санкционные меры до их полного утверждения". Однако, как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, Евросоюз готов рассмотреть введение ограниченных санкций - добавить несколько человек, а возможно, и пару юрлиц, например какие-то российские IT-структуры из списка США, в собственный черный список в рамках механизма санкций ЕС за кибернетические преступления. Он отметил, что кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, которую, как утверждают спецслужбы США, якобы провела РФ, "затронула и европейские страны". "Поэтому ряд государств сообщества готовят предложения по списку лиц, против которых могут быть введены индивидуальные запретительные меры в рамках европейского механизма санкций за кибератаки", - добавил дипломат. Он, однако, выразил сомнение, что эти списки будут готовы для обсуждения на предстоящей встрече глав МИД ЕС в онлайн-формате 19 апреля. "Вряд ли эти предложения будут внесены на предстоящей министерской встрече, скорее всего, это произойдет в рабочем порядке через Комитет постоянных представителей ЕС", - заявил он. Собеседник агентства не стал комментировать вероятность утверждения этих санкций, подчеркнув лишь, что "эти предложения должны иметь достаточные обоснования, которые гарантируют, что ограничительные меры не удастся оспорить в Европейском суде [юстиции]". "Неприкосновенный" госдолг Дипломат скептически высказался о возможности серьезных экономических мер со стороны Евросоюза против российского госдолга. "Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер, - сказал он. - Для столь жестких мер нужна очень серьезная причина. США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но против ЕС Россия не предпринимала ничего подобного. Не следует ожидать от Евросоюза прямого следования за США в их санкционной политике". По его словам, должно произойти "нечто из ряда вон выходящее, чтобы ЕС пошел на эту меру". "Экономические секторальные санкции против России ЕС принял лишь один раз - в июле 2014 года, - отметил дипломат, - и это стало ответом на гибель малайзийского Boeing. Эти санкции остаются в силе до настоящего момента и продлеваются раз в полгода, поскольку условием для их отмены ЕС назвал выполнение минских соглашений. Однако европейский дипломат говорил не о полной невозможности новых экономических санкций ЕС против России, а лишь об отсутствии достаточных для них обоснований. Иными словами, если, например, возобновятся бои в Донбассе, вопрос о новых экономических рестрикциях против РФ может вернуться на стол переговоров в Брюсселе. Без "Северного потока - 2" Дипломат также подчеркнул, что наблюдатели в Брюсселе отметили отсутствие мер против строящегося газопровода "Северный поток - 2" в последнем санкционном пакете США. По его словам, это стало позитивным развитием для Германии, "которая продолжает прилагать значительные усилия для завершения этого проекта".

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