Пещера коронавирусов. Несколько шахтеров из КНР болели странной пневмонией еще в 2012 году

Сам рудник, где трудились шахтеры, находится в Моцзян-Ханийском автономном уезде на юго-западе Китая. Это примерно в 1,5 тыс. км от Уханя, места, где впервые обнаружили COVID-19. Чтобы установить причину болезни и гибели шахтеров, в том же году в эту шахту отправились эксперты Уханьского института вирусологии (УИВ).

В апреле 2012 года шестеро горняков возрастом от 30 до 60 лет очищали заброшенный рудник в провинции Юньнань от фекалий летучих мышей. Позже все они попали в больницу в округе Куньмин из-за странного заболевания. У рабочих проявились примерно одинаковые симптомы — кашель, лихорадка, боли в голове и груди, а также затрудненное дыхание. Несмотря на усилия врачей, трое из шести горняков умерли от последствий пневмонии.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи призвал Китай раскрыть информацию о шести шахтерах, которые заразились неизвестным вирусом в уезде Моцзян в 2012 году. Эксперт обратился к китайским властям в начале месяца на фоне активного обсуждения в США лабораторной гипотезы появления коронавируса. По мнению Фаучи, инцидент с заболевшими на шахте рабочими может пролить свет на происхождение COVID-19 и приблизить ответ на вопрос, откуда все же взялся коронавирус. Мы попытались разобраться, что известно о "моцзянском вирусе" и связан ли он с пандемией.

По мнению доктора Ши Чжэнли, ведущего вирусолога УИВ, известного как леди Летучая Мышь, симптомы пневмонии у горняков могла вызвать грибковая инфекция. Доктор Ши руководит работой УИВ по новым инфекционным заболеваниям, и за эти годы ее группа собрала более 10 тыс. образцов летучих мышей со всего Китая.

Как пишет Reuters, всего с 2012 по 2015 годы исследователи УИВ идентифицировали в шахте и вокруг нее до 293 коронавирусов. В ноябре 2020 года институт раскрыл существование восьми других образцов SARS-подобных коронавирусов, найденных в тех же местах.

Ученым удалось добыть образец "моцзянского вируса" (парамиксовирус MojV), который впоследствии нашли у крыс. При этом исследования не подтвердили, что он стал причиной болезни людей. Год спустя в той же шахте обнаружили еще один вирус, бета-коронавирус летучих мышей RaTG13. Как выяснилось в 2020 году, это наиболее близкий из известных родственник SARS-CoV-2 (сходство 96%). Однако, несмотря на высокое сходство, RaTG13 не может эффективно внедряться в организм человека.

"Шахта ужасно воняла, — рассказывала доктор журналу Scientific American. — Гуано летучих мышей, покрытое грибком, заполонило пещеру". По мнению вирусолога, грибок оказался патогеном, из-за которого и заболели шахтеры.

В исследовании, которое леди Летучая Мышь и ее коллеги представили в прошлом в ноябре, отмечается, что эксперты еще раз протестировали 13 образцов сыворотки крови четырех шахтеров и не обнаружили никаких признаков того, что они были инфицированы SARS-CoV-2. При этом доктор Ши так и не представила ни в одном научном журнале подробное описание того, чем же все-таки болели шахтеры. В своей недавней беседе с изданием The New York Times она пообещала, что вскоре опубликует такую статью.

При этом, как указывает Reuters, китайские власти так и не представили никакой детальной информации о заболевших в 2012 году шахтерах. Известны лишь их фамилии, возраст и симптомы болезни. Все это в 2013 году опубликовал в своей диссертации аспирант Куньминского медицинского университета Ли Сюй, лечивший шахтеров. Его работа до сих пор доступна в китайской онлайн-базе научных статей. В своем исследовании он делает вывод, что горянки погибли от коронавируса, схожего с тем, который вызывал атипичную пневмонию SARS. С его выводами согласился и видный китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, который изучал истории болезни шахтеров.

Некоторые другие эксперты также указывают, что если речь шла о грибковом заболевании, то только противогрибковые препараты могли бы остановить болезнь. К тому же состояние сосудов, тромбоэмболия и сниженное число лимфоцитов все же указывают на на вирусную пневмонию.

В прошлом году диссертация Ли активно распространялась в интернете как якобы доказательство того, что коронавирус, очень похожий на SARS-CoV-2, убивал людей еще почти десять лет назад. Бросались в глаза и методы лечения, применявшиеся тогда врачами. Это и использование стероидов, антибиотики, разжижение крови, а также подключение к ИВЛ. Практически все, чем теперь лечат заболевших COVID-19 во всем мире.

Другие же считают, что документ косвенно подтверждает, что УИВ получал, изучал и проводил эксперименты по "усилению функции" вирусов, найденных в шахте.

"Что говорится в историях болезни этих людей? Был ли у них вирус? Что это было? Вполне возможно, что истоки SARS-CoV-2 находились в той пещере и либо начали распространяться естественным путем, либо прошли через лабораторию", — заявил в начале июня доктор Фаучи.

Некоторые другие специалисты также задаются похожими вопросами. "В своей диссертации доктор Ли пишет, что четыре шахтера дали положительный результат на антитела против SARS-подобного CoV. Однако остаются вопросы относительно того, какой именно антиген и протокол были использованы для обнаружения антител у пациентов. Почему эта информация недоступна ни в одном из открытых исследований, проведенных УИВ? Почему тяжелые случаи пневмонии в 2012 году не упоминались ни в одной из публикаций УИВ до 2020 года? Были ли выделены еще какие-нибудь SARS-подобные вирусы из образцов фекалий летучих мышей, собранных в 2012–2013 годах? Почему в 2012 году о случаях заражения шахтерами в Моцзяне не сообщалось ни в одну официальную лечебную организацию, такую как ВОЗ? Почему в таких программах, как PREDICT, случаи летальной пневмонии не упоминались как мини-вспышка? Был ли закрыт рудник Модзян, когда?"

Кроме того, экспертов волнует, хранятся ли до сих пор образцы анализов шахтеров в УИВ и доступны ли они для изучения другими специалистами?

Что сейчас происходит в этой шахте?

Власти Китая не позволяют проводить в шахте никакие независимые исследования. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), неподалеку от этого объекта установили камеру видеонаблюдения и контрольно-пропускной пункт.