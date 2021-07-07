Байден заявил, что США шокированы убийством президента Гаити

"Мы шокированы и огорчены известиями о чудовищном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити <...>. Мы осуждаем этот отвратительный акт. <...> США выражают соболезнования народу Гаити, и мы готовы оказать помощь по мере того, как мы продолжаем работу над тем, чтобы Гаити была безопасной <...> страной", - заявил американский лидер. Он также пожелал первой леди выздоровления.

Позднее Байден, беседуя с журналистами у Белого дома перед вылетом в штат Иллинойс, назвал произошедшее "очень тревожным". "Нам нужно гораздо больше информации, но это очень тревожно", - сказал глава государства, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал Telesur ранее у себя в Twitter сообщил, что супруга президента умерла в больнице от полученных ранений. Доминиканская газета Al Dia позднее проинформировала, что посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данные о смерти первой леди.