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Байден заявил, что США шокированы убийством президента Гаити

По словам президента, Вашингтон готов оказать стране помощь

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты шокированы убийством президента Гаити Жовенеля Моиза и готовы оказать стране помощь. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении президента США Джо Байдена.

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"Мы шокированы и огорчены известиями о чудовищном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити <...>. Мы осуждаем этот отвратительный акт. <...> США выражают соболезнования народу Гаити, и мы готовы оказать помощь по мере того, как мы продолжаем работу над тем, чтобы Гаити была безопасной <...> страной", - заявил американский лидер. Он также пожелал первой леди выздоровления.

Позднее Байден, беседуя с журналистами у Белого дома перед вылетом в штат Иллинойс, назвал произошедшее "очень тревожным". "Нам нужно гораздо больше информации, но это очень тревожно", - сказал глава государства, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал Telesur ранее у себя в Twitter сообщил, что супруга президента умерла в больнице от полученных ранений. Доминиканская газета Al Dia позднее проинформировала, что посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данные о смерти первой леди.

Теги
ГаитиСШАБайден, ДжоМоиз, Жовенель
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