"Мы не колония ЕС": на авансцену Евросоюза выступил новый лидер

С июля 2021 года премьер Словении Янез Янша встал на уровень политиков Старого Света первой величины. В течение ближайших шести месяцев его страна будет председательствовать в Совете Европейского союза. Для многих в руководстве объединения это неприятное знакомство

Его считают подражателем Дональда Трампа за переиначенный лозунг американского президента "Словения прежде всего". За пристрастие к социальным сетям называют "маршалом Твито", а за неприятие миграции — "антилиберальным демократом". Но ни одно из этих прозвищ не прикрепилось бы к 62-летнему премьер-министру Словении Янезу Янше, правому консерватору, если бы не его привычка выражать мысли напрямик. Председательство своей страны в Совете ЕC Янша начал с предупреждения о распаде блока, который может случиться, если одни страны продолжат "навязывать" "воображаемые европейские ценности" другим, и тут же предостерег от того, чтобы считать Словению "колонией" или же "Европой второго класса". Янша знает, о чем говорит, не понаслышке: его политическая карьера стартовала в годы распада Федеративной Республики Югославия. Со временем, начав как леворадикал, он превратился в убежденного словенского националиста. За все нужно платить: ценой стала порча отношений с Брюсселем. Голос Словении Среди семи органов власти Европейского союза только один — Совет ЕС (который иногда приравнивают к верхней палате Европарламента) — предполагает председательство всех членов объединения по очереди. Только эта площадка и позволяет странам ЕС, находящимся в оппозиции к его курсу (к их числу относят и Словению), заявлять о себе. В Брюсселе, правда, умеют управляться с бюрократическим календарем. Так что к появлению Янеза Янши на европейском политическом олимпе готовились заранее — этому событию предшествовали многочисленные критические публикации в прессе.

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Основной посыл большинства из них был схожим: уже известный на европейской арене словенец за последние годы сильно изменился. Когда Янша возглавлял свою страну в 2004–2008 годах, трудностей с Евросоюзом у нее не было. Но последовавший затем мировой экономический кризис и массовая миграция с Ближнего Востока в 2015–2016 годах подтолкнули в прошлом совместимого с Европой политика на позиции национализма. С тех пор он поддерживает строительство стен на границах с соседями, ссорится с либеральными журналистами и судьями, а дружить предпочитает с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Янша стал критичен к идеям, которые в ЕС считают частью своих ценностей, лежащей за пределами компромиссов: в частности, к поддержке ЛГБТ. Вместе — довольно большое отягощение в глазах руководства ЕС, особенно если речь идет о человеке, который сам теперь должен войти в этот клуб. Именно поэтому никого не удивило, что размолвка между будущими партнерами произошла уже на первой совместной пресс-конференции словенского лидера в его новом качестве и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Евросоюз объединяет страны с разными традициями, различающимися культурами... и все эти несовпадения необходимо принимать в расчет и уважать", — сделал заявление с подтекстом Янша. Фон дер Ляйен оно не понравилось: "Свобода слова, [культурное и расовое] разнообразие и равенство — вот фундаментальные европейские ценности", — парировала она. Европейские СМИ увидели в этом обмене мнениями зачаток конфликта, что кажется убедительным, ведь заместитель фон дер Ляйен Франс Тиммерманс отреагировал довольно резко: отказался фотографироваться с Яншей.

Описание Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Словении Янез Янша © John Thys, Pool via AP

Во время первого выступления в Европарламенте словенцу пришлось не легче. Депутаты от фракций "зеленых" и либералов (Renew Europe) устроили ему холодный прием. "Я боюсь, господин Янша, что события в вашей стране не оставляют нам возможность доверять вам, — заявил народный избранник из Нидерландов Малик Азмани. — Вы стремитесь войти в порочный клуб тех, кто не ценит ни свободу СМИ, ни независимость судей, ни права ЛГБТ. Сюда же относятся еще и коррупция и злоупотребления". А сопредседательница фракции "зеленых" в Европарламенте Ска Келлер обвинила Яншу, бывшего журналиста, в "кампании по очернению словенских массмедиа". Восточноевропейский союз?

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Трудности со странами Западной Европы Янша уже давно компенсирует сближением с Венгрией. До сих пор поддержка этой страны была в его исполнении преимущественно моральной. Как и Орбан, Янша выступил категорически против участия в политике американского миллиардера Джорджа Сороса и даже вступил с ним в полемику через социальную сеть: "Держитесь подальше от Европы, пожалуйста. Ваши грязные деньги и так называемые некоммерческие организации стали на континенте самыми серьезными провокаторами конфликтов, уничтожая доверие между народами и демократию. Одного Brexit уже достаточно. Европе нужно восстановиться", — писал возмущенный Янша. Еще точка пересечения между лидерами: Словения уже давно считается одним из тех государств, на помощь которых Венгрия может рассчитывать в случае, если санкции против нее будут вынесены на общеевропейское голосование. Однако, как утверждают авторы журналистского расследования, связи Янши и Орбана простираются дальше этого. Якобы при создании собственных массмедиа словенский лидер привлек средства венгерских предпринимателей, входящих в окружение Орбана.

Описание Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словении Янез Янша © EPA/STR

Но по другую сторону бизнес-отношений проступает нечто сближающее обоих политиков, не сводящееся к деньгам. Как партия ФИДЕС Орбана, так и Словенская демократическая партия Янши исходят из того, что представляют маленькие страны, идентичности которых угрожают происходящие в мире перемены. Поэтому еще в 2015 году оба государства выработали общий подход к миграционному вопросу: строительство стен. И Словения даже опередила соседку, возведя участки укреплений на хорватской границе, то есть непосредственно внутри ЕС, "защищая" уже не Европу, а Шенгенскую зону от государств, которые в нее не вошли.

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