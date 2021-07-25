В посольстве США сообщили, что Байден и Харрис не приедут на встречу "Крымской платформы"

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече "Крымской платформы", страну будет представлять секретарь американской администрации. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета", - сказал Кент, отвечая на вопрос, кто будет представлять США на встрече "Крымской платформы" в Киеве.

В состав администрации президента США входят 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря). Поверенный в делах США на Украине не уточнил, кто именно из них прибудет для участия в заседании платформы.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.