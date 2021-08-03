В МИД Японии не прокомментировали информацию о дате вылета Тимановской из Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. МИД Японии не комментирует информацию о дате вылета белорусской спортсменки Кристины Тимановской из Токио в Польшу и другие детали, касающиеся ее перемещений. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции глава ведомства Тосимицу Мотэги.

"Мы находимся в постоянном контакте с заинтересованными сторонами. Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте. Мы не намерены предоставлять какие-либо другие детали, исходя из текущей ситуации", - сказал он в ответ на просьбу журналистов подтвердить, когда Тимановская покинет Японию.

Ранее исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил агентству Reuters, что спортсменка улетит из Токио 4 августа. Утром в среду из токийского аэропорта Нарита отправляется прямой рейс в Варшаву, который выполняет польская авиакомпания LOT.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4 400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Бегунья в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она провела ночь в отеле токийского аэропорта Ханэда. Несколько европейских стран предложили ей убежище. 2 августа спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио и в тот же день получила польскую гуманитарную визу.