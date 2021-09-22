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В МВД Украины заявили, что целью покушения на Шефира было не запугивание, а убийство

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, было совершено с целью его убийства, а не запугивания. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также подчеркиваю, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", - сказал он на брифинге в среду.

Также добавили, что покушение на Шефира могли совершить для дестабилизации ситуации в стране или оказания давления на высшее руководство.

Глава МВД Украины заявил, что пока рано говорить о "российском следе" в покушении на помощника Зеленского.

Полиции Украины неизвестно, сколько человек участвовали в покушении.

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