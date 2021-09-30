СМИ: новым генсеком правительства Японии станет министр образования Коити Хагиуда

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда будет назначен новым генеральным секретарем правительства после перестановок в этом органе власти. Такую информацию распространило в четверг агентство Kyodo, ссылающееся на правительственные источники.

Хагиуда ранее занимал пост заместителя генсека в бытность Синдзо Абэ премьер-министром. Перестановки в японском правительстве пройдут после утверждения нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды на должность главы кабмина. Как ожидается, парламент страны, где большинство мест занимают депутаты от ЛДП, соберется 4 октября для выборов следующего премьера.

Помимо этого, Кисида проведет перестановки в руководстве правящей партии. По сведениям Kyodo, новым генеральным секретарем ЛДП станет бывший министр по восстановлению экономики Акира Амари, который представлял Японию на переговорах по соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

На посту генсека ЛДП Амари сменит Тосихиро Никаи, который является рекордсменом по пребыванию на этой должности (с 2016 года). Помимо выполнения партийных функций, он отвечал за развитие отношений с Пекином и внес большой вклад в согласование визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию в 2020 году, который в итоге так и не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Избрание Кисиды новым председателем правящей в Японии партии состоялось 29 сентября. Во втором туре он обошел своего главного оппонента - экс-главу МИД и Минобороны Таро Коно. Выборы прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Абэ. Сам Суга от участия в выборах председателя ЛДП отказался.