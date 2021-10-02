Украина запросила у Грузии разрешение консулу посетить арестованного Саакашвили

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Украины обратились к Грузии с просьбой разрешить украинскому консулу посещение главы Исполнительного комитета совета реформ Украины Михаила Саакашвили, которого накануне арестовали в Тбилиси. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом для посещения его украинским консулом и предоставления консульской помощи", - сказал он изданию "Общественное". При этом, по словам Николенко, МИД подтвердил "принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии".

Ранее в субботу глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заверил, что МИД окажет поддержку Саакашвили как украинскому гражданину.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании экс-президента Грузии. Он сейчас находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись с утверждением, что находится в Батуми.