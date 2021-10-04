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Ситуация на Корейском полуострове

Yonhap: линии связи КНДР с Южной Кореей восстановили

© ASSOCIATED PRESS/Lee Jin-man

Линии связи КНДР с Южной Кореей восстановлены в 03:00 мск - агентство Yonhap.

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