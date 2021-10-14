"Москва идет навстречу". Мировые СМИ о выступлении Путина на Российской энергонеделе

Международная пресса анализирует выступление российского президента Владимира Путина на форуме "Российская энергетическая неделя". На прошедшем в Москве мероприятии глава государства прокомментировал ситуацию вокруг энергетического кризиса в Европе, а также обозначил готовность России участвовать в его разрешении. Мы приводим самые интересные мнения зарубежных журналистов о словах Путина. США The New York Times: "Президент России Владимир Путин обозначил связь между разрешением кризиса с поставками природного газа в Европе и одобрением регуляторами поддерживаемого Россией, отягощенного политикой трубопровода "Северный поток - 2".

Цены на природный газ подскочили в последние несколько месяцев, а вместе с ними и счета европейцев за электричество. Это лишь усилило влияние России на политику континента в сфере энергетики как его крупнейшего поставщика природного газа. Высказывания Путина на энергетической конференции в Москве как ничто ранее увязали высокие цены с одобрением "Северного потока - 2", который, пролегая по дну Балтийского моря, соединяет Россию и Германию. И он находит решительное осуждение многих восточноевропейских стран. Поставки газа по нему пока не начались, поскольку трубопровод ожидает одобрения регуляторов... Замечания (российского лидера), кажется, акцентируют внимание на сомнениях в Европе, где некоторые критики считают, что Россия задерживает дополнительные поставки газа с целью оказания давления ради одобрения нового 750-мильного трубопровода". The Wall Street Journal: "Европа переживает энергетический кризис, опасаясь нехватки газа в случае холодной зимы. Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что Москва использует энергетику в качестве оружия, указав, что нынешняя нехватка вызвана тем, что США перенаправили поставки сжиженного природного газа в страны Азии, где цены на него выше. Выступая на конференции в Москве, он сказал, что Россия в этом году увеличила объемы поставок газа в Европу и может предоставить его еще больше, отметив, что одобрение спорного трубопровода "Северный поток - 2" способствовало бы восстановлению баланса на рынке... В нынешних бедах Европы звучат отголоски нефтяного эмбарго 1970-х годов. Оно послужило причиной возникновения обеспокоенности по поводу энергетической зависимости и первой вспышки интереса к солнечной и ветровой энергетике. В конечном счете опасения США в сфере безопасности были развеяны благодаря фрекингу, который обеспечил достаточно ресурсов. Евросоюз, который в 2020 году получал около половины своего газа из России, пытается устранить схожие опасения в сфере энергетики, создавая более цельный, конкурентный энергетический рынок. Контракты на поставки были усовершенствованы, правила рынка изменены, а работа трубопроводов налажена таким образом, чтобы соседи могли делиться топливом. Канули в Лету времена, когда Россия могла грозить отключением газа любой стране - члену ЕС". The Hill: "Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты несут частичную ответственность за дефицит природного газа, который в настоящее время испытывает Европа. В интервью телекомпании CNBC в рамках ежегодной "Российской энергетической недели" Путин отметил, что, хотя европейские страны в определенной степени виновны в возникновении нехватки газа, причиной паники стало сокращение поставок Соединенными Штатами... Как он сказал CNBC, Европе не следует заниматься перекладыванием вины на других в вопросах, связанных с энергетикой в регионе. Он также подчеркнул, что высокие цены стали следствием недостаточных усилий европейских государств для закачки газа в хранилища в летние месяцы... Кроме того, Путин отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия в усилиях, направленных против Европы. Он добавил, что его страна готова поддержать регион в вопросах энергетики". Politico: "Президент России Владимир Путин пообещал, что его страна готова увеличить поставки природного газа в Европу в то время, когда континент борется с политическими и экономическими последствиями скачка цен на энергоносители. Россия - крупнейший поставщик газа в ЕС, и, как утверждал Путин, она "бесперебойно" выполняет свои контракты с европейскими потребителями... Хотя Россия не нарушала никаких контрактов, в ее европейских хранилищах газа меньше, чем обычно, что способствует нестабильности на рынке. Заявления Путина на "Российской энергетической неделе" в Москве прозвучали в тот же день, когда Еврокомиссия выступила с рядом мер, направленных на то, чтобы успокоить возмущение стран - членов ЕС по поводу резкого роста цен на газ и электроэнергию". CNN: "Путин выбрал примирительный тон, заявив, что Россия готова обсуждать любые дополнительные шаги с правительствами европейских стран, чтобы бороться с обострением энергетического кризиса". CNBC: "На прошлой неделе Путин уже обещал увеличить поставки в Европу, что помогло стабилизировать цены. Однако критики Кремля утверждают, что Россия специально спровоцировала нехватку газа, чтобы создать кризис и подчеркнуть зависимость Европы от своих ресурсов. Россия эти обвинения отвергает. Эксперты считают, что Россия ограничивала поставки газа в Европу, чтобы оказать давление на Германию и ускорить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", строительство которого уже завершено. Он увеличит объемы поставок газа в Европу по дну Балтийского моря". Bloomberg: "Закончив радоваться газовому кризису в Европе, Путин уже ищет способы, как получить от него выгоду. Путин хочет оказать давление на Евросоюз, чтобы тот поменял некоторые из своих правил относительно рынка газа, отказавшись от практики краткосрочных контрактов в пользу долгосрочных, которые гораздо более по нраву "Газпрому", утверждают знакомые с ситуацией специалисты. Россия также добивается скорейшей сертификации газопровода "Северный поток-2", чтобы увеличить поставки газа в Германию... Стоимость фьючерсов на газ в Европе в среду выросла. На фоне резких скачков цен на газ - в пределах 40% - Путин выполнил просчитанное вмешательство в рынок, чтобы остудить его словами о том, что "Газпром" может увеличить поставки, чтобы помочь справиться с дефицитом. Впрочем, пока Кремль создает президенту образ энергетического спасителя Европы, Россия четко понимает, что получит политические уступки от Евросоюза или добьется снижения напряженности в отношениях в результате кризиса". Великобритания Financial Times: "Владимир Путин категорически отрицал, что Россия ограничивает поставки газа в Европу, чтобы вызвать рост цен, но не указал на то, что вскоре можно ожидать шагов, которые облегчат ситуацию на нестабильном энергетическом рынке.

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Выступая на конференции в Москве в среду, российский президент назвал "политически мотивированной болтовней" обвинения в том, что принадлежащая государству компания "Газпром" использует энергоресурсы в качестве оружия, чтобы ускорить процесс утверждения недавно достроенного газопровода "Северный поток - 2" между Россией и Германией. Путин сказал, что Россия выполняет все поступающие от Европы заявки о поставках газа, и добавил, что "Газпром" уже поставил клиентам из ЕС больше, чем предусматривают его контрактные обязательства. Однако он подчеркнул, что дальнейшие поставки будут зависеть от запросов ЕС, которому, как он намекнул, придется покупать газ на российских условиях". BBC: "У европейского газового кризиса много причин - от дефицита энергии из возобновляемых источников до низких запасов газа после холодной зимы. К этому прибавился дополнительный спрос, связанный с восстановлением (экономики) после пандемии. Но может ли Россия быть еще одним фактором? В последние недели Москва выслушивала обвинения в том, что она поспособствовала кризису и скачку цен, отказавшись поставлять больше газа в Европу. В Международном энергетическом агентстве считают, что Россия могла бы сделать больше, чтобы увеличить предложение на газовом рынке Европы. Критики Кремля подозревают, что там используют кризис, чтобы добиться скорейшего одобрения Европой спорного нового газопровода. В среду Владимир Путин настаивал на том, что "Северный поток - 2" является "коммерческим проектом". После чего последовал не слишком тонкий намек. Президент заявил, что "на сто процентов" уверен в том, что европейские газовые проблемы были бы значительно меньше, если бы газопровод уже работал". The Daily Telegraph: "Он (президент РФ - прим. ТАСС) также выразил беспокойство по поводу того, что украинские газопроводы, по которым осуществляются поставки в Европу, не поддерживаются в надлежащем состоянии и могут "лопнуть", если Россия увеличит поставки. Почти все тридцать лет, прошедших после распада СССР, Россия и Украина конфликтовали по поводу транзита газа. В результате последней газовой войны между Россией и Украиной в январе 2009 года Европа две недели мерзла, дожидаясь, пока страны согласуют новую сделку. Украинский бюджет сильно зависит от сборов за транзит российского газа, и Москва стремится прекратить поставки газа через Украину, заявляя, что она - ненадежный партнер". The Times: "Возвращение цены нефти к $100 за баррель "вполне возможно", заявил вчера Владимир Путин, настаивавший на том, что Россия делает все необходимое для стабилизации рынка сырой нефти. Он утверждал, что Россия будет поставлять в Европу больше газа, если получит соответствующий запрос, и отмел как "полную чушь" звучащие в адрес Москвы обвинения в том, что она ограничивает поставки по политическим причинам, в том числе для того, чтобы добиться скорейшего запуска газопровода "Северный поток - 2". Германия Handelsblatt: "В представлении президента российский энергогигант "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через Украину на 10%. По его словам, этим путем поставлять большие объемы невозможно, поскольку газотранспортная система в бывшей советской республике пришла в упадок и на протяжении последних десятилетий не модернизировалась. Путин сказал, что она может не выдержать более интенсивного использования. Хозяин Кремля на "энергетической неделе" неоднократно давал понять, что "Северный поток - 2" может быть решением проблемы. Он указал на то, что этот путь транспортировки от газовых месторождений в России к потребителю в ЕС на 2 тыс. км короче, чем через Украину, и тем самым выгоднее с точки зрения стоимости". Die Zeit: "Снабжение Германии может оказаться под угрозой. Виной этому наша привязка к газу из России. Многие политики от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступали в поддержку газовых электростанций: (экс-канцлер Герхард) Шрёдер построил с российским президентом Владимиром Путиным трубопровод "Северный поток - 1", министр экономики Зигмар Габриэль продвинул в 2015 году проект "Северный поток - 2". Ангела Меркель и Олаф Шольц завершили проект Путина, в то время как Шрёдер и другие политики от СДПГ давно зарабатывают деньги в энергоотрасли. При министре экономики Габриэле крупнейшие газохранилища Германии были к тому же проданы "Газпрому". Как нарочно... Все это радует Путина. Теперь он советует немцам как можно скорее сертифицировать уже построенный трубопровод "Северный поток - 2", хотя это могло бы нарушить законодательство ЕС в связи с соединением в одной компании поставщика и оператора. Но для ослабления кризиса с ценами на газ никто не нуждается в "Северном потоке - 2". "Газпром" мог бы просто запустить больше газа через Украину. Олигархи не хотят этого делать или не могут? Так или иначе, природный газ не является сырьем, которое спасет от кризиса". Франция Capital: "Российский президент Владимир Путин заявил, что считает "очень важным" обеспечить стабилизацию газового рынка, ключевым действующим лицом которого он сам является. Таким образом, перед лицом возникшего энергетического кризиса Владимир Путин занял активную и важную позицию. По его словам, Россия в условиях энергетического кризиса готова увеличить экспорт газа до тех объемов, которые необходимы... Россия в последние дни неоднократно заявляла о своей готовности увеличить поставки в Европу, однако создается впечатление, что она намерена сделать это на основе заключения новых долгосрочных контрактов. Нынешний энергетический кризис, имеющий глобальные масштабы, спровоцирован, в частности, увеличением спроса, вызванного активизацией экономики, произошедшей после отмены многочисленных ограничений, которые были введены в ходе борьбы с пандемией коронавируса. Однако одновременно целый ряд факторов сократил предложение, что вызвало резкий рост цен до невиданных ранее высот. В настоящее время в Европе запасы газа находятся на очень низком уровне, так как они в больших масштабах были использованы в ходе затянувшейся зимы 2020 года и с того времени были в недостаточной степени пополнены. К этому следует прибавить ограниченное, из-за погодных условий, производство энергии из возобновляемых источников, в частности от ветрогенераторов". France info: "Всего за несколько недель до проведения международной конференции по климату COP 26 президент Владимир Путин обозначил, выступая на энергетическом форуме, новую цель страны в борьбе с потеплением климата. Теперь Россия - одна из самых загрязняющих стран мира - берет курс на достижение углеродной нейтральности своей экономики не позднее 2060 года. Это свидетельствует о появлении у нее гораздо более амбициозной политики в борьбе против потепления климата, чем ранее. Россия является одним из основных производителей углеводородного топлива в мире, и использование этого ископаемого топлива приводит к массовому выбросу парниковых газов, которые содействуют потеплению климата на планете. В этой стране тема защиты окружающей среды довольно поздно стала частью официального дискурса. Поскольку значительная доля российской экономики основывается на доходах от горнодобывающей промышленности, то и страна в этой связи подходит к решению экологически проблем не столь решительно, как ее европейские соседи. Владимир Путин ранее был известен своим скептическим отношением к теории потепления климата, выдвигая, в частности, тезис о том, что России изменение климата пойдет на пользу. Однако российский президент пересмотрел свой подход, высказывая озабоченность природными катастрофами, в частности пожарами, от которых минувшим летом пострадал восток страны. Также в этом году Путин принял участие в саммите, организованном президентом США Джо Байденом, где высказал свою заинтересованность в организации международного сотрудничества в деле борьбы против изменения климата". Les Echos: "После нескольких недель резкого роста цен на газ, происходящего на фоне политико-энергетического кризиса, Владимир Путин решил пойти по пути смягчения ситуации. Он сообщил в среду, выступая с трибуны энергетического форума, что Россия готова увеличить экспорт газа до тех объемов, до каких ее партнеры посчитают необходимым. При этом российский президент заверил, что никакого отказа со стороны его страны не будет... В то время как европейские страны подозревают Москву в том, что она манипулирует рынками, чтобы оказать давление и добиться быстрого начала эксплуатации ее газопровода "Северный поток - 2", вызвавшего критику в Европе, Владимир Путин теперь вновь повторил свой главный тезис: Европа совершила ошибку, отказавшись от заключения долговременных контрактов. На форуме Путин призвал к созданию долговременного механизма обеспечения стабильности энергетического рынка. Однако это весьма двойственное заявление, потому что до сих пор сохраняется неопределенность относительно подлинных планов Москвы — собирается ли она заключать спотовые сделки или новые долговременные контракты на поставки". Испания El Periodico: "Россия готова увеличить экспорт газа в Евросоюз, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, сотрясающего европейский континент. Но жест Кремля не будет бесплатным, и страны-потребители должны будут принять ряд условий, выдвинутых Москвой, в частности, подписание долгосрочных соглашений с российским поставщиком "Газпромом" и скорейший запуск вызвавшего полемику газопровода "Северный поток - 2". В общих чертах это было сказано в среду президентом России Владимиром Путиным во время выступления в ходе форума "Российская энергетическая неделя" в Москве". Италия Corriere della sera: "Пока еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон разъясняла, какие у стран ЕС есть инструменты для сдерживания роста счетов за газ для семей и компаний, учитывая взятые обязательства по климату и правила оказания государственной помощи, президент РФ Владимир Путин в Москве дистанционно ответил на обвинения ЕС в том, что Россия использует поставки газа в качестве политического инструмента давления.

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Российский лидер назвал это "политически мотивированной болтовней". Он объяснил на форуме "Российская энергетическая неделя", что увеличить поставки через Украину невозможно из-за изношенности газотранспортной системы, которая может "лопнуть". В ЕС подтвердили, что "Газпром" соблюдает все контракты, но сделал мало или ничего, чтобы снизить давление на европейский энергетический рынок. Для Брюсселя важно провести идею, что "зеленая сделка" и экологический переход — единственный путь для снижения зависимости от ископаемых энергоносителей и лучшая гарантия от шоковых реакций на рост цен в будущем". Il Sole - 24 ore: "Российский президент находится в поиске сложного равновесия между ролью поставщика ископаемых энергоносителей, использование которых в мире пытаются сократить, и необходимостью энергетического перехода. С одной стороны, он предлагает газ Европе, с другой — указывает путь, который Россия, впервые объявившая целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, должна пройти". Польша Business Insider: "Слова Путина вряд ли можно воспринимать иначе как попытку убедить Европу в том, что завершение процесса сертификации "Северного потока - 2" отвечает интересам Брюсселя". Polityka: "В двух вещах можно быть уверенным. Во-первых, цены не упадут до весны следующего года, хотя "Газпром" официально утверждает, что не ограничивает поставки, а осуществляет их в соответствии с контрактами. Во-вторых, вентиль находится в руках Путина. От него зависит, закончатся ли проблемы европейцев и когда. Но какую цену придется за это заплатить? Демонстративный розыгрыш газовой карты может оказаться обоюдоострым оружием. С одной стороны, Путин легко использует вентиль как инструмент давления на правительства ЕС. С другой стороны, это очень рискованно, особенно если ЕС решит ограничить импорт российского газа". Чехия Denik: "В планах Путина — оказывать давление на Брюссель, чтобы после многих лет игнорирования опасений Москвы он изменил некоторые правила функционирования газового рынка Евросоюза. Путин еще раньше предлагал, чтобы ЕС отошел от срочных контрактов на рынке и заключал долговременные договоры, которые предпочитает "Газпром". Россия также добивается быстрого одобрения вызывающего споры газопровода "Северный поток - 2", проведенного до Германии". Литва BNS: "Президент России подчеркнул, что решения о сокращении добычи нефти для российских компаний довольно сложные, связанные с географическими особенностями, когда такое сокращение требует дополнительных расходов. Путин отметил, что, несмотря на стабилизацию рынка, Россия еще не достигла докризисного уровня добычи нефти в 11 млн баррелей в день". Япония NHK: "В Европе цены на природный газ стремительно растут, и влияние этого фактора на жизнь распространяется. Помимо увеличения спроса из-за роста экономической активности, которая замедлилась из-за пандемии, существуют опасения, что Россия, крупный экспортер, может снизить предложение. Тем не менее Путин заявил, что такое предположение необоснованно. Строительство нового газопровода "Северный поток - 2" с Германией было завершено, но одобрение было отложено с европейской стороны, и он не был введен в эксплуатацию. В этих обстоятельствах существует мнение, что Россия пытается "встряхнуть" Европу, регулируя поставки природного газа с целью ускорения начала эксплуатации газопровода". Asahi shimbun: "Путин сказал, что европейские страны не сделали запасов в ожидании зимнего спроса на электроэнергию, и указал на то, что цена выросла из-за отсутствия электроэнергии. По его словам, нынешний кризис был вызван недостатками в энергетической политике Европы, накопившимися за последнее десятилетие. При этом он подчеркнул, что критика в адрес России направлена на попытки скрыть собственные ошибки. В начале октября цена на природный газ в Европе почти в восемь раз превысила цену год назад. Существует мнение, что поставки сокращаются, чтобы приблизить начало работы нового подводного газопровода "Северный поток - 2". Китай Guancha: "Путин отметил, что Европе не следует перекладывать ответственность за региональный энергетический кризис на других, так как европейские страны этим летом не достигли желаемых результатов в заготовке запасов природного газа. Президент РФ также выразил надежду на углубление энергетического сотрудничества с правительствами всех европейских стран. Он отметил, что Россия блестяще выполнила все свои договорные обязательства перед европейскими партнерами, а также готова обсуждать дальнейшие действия и сотрудничество с властями всех европейских стран". Huanqiu shibao: "Президент России Путин отметил, что Россия не будет использовать газ в качестве оружия и готова смягчить европейский энергетический кризис. Путин заявил, что рынок газа является несбалансированным и непредсказуемым, особенно это касается Европы. Россия сейчас выполняет свои обязательства по договорам со своими заказчиками и готова увеличить поставки, если покупатели захотят этого". Индия Times of India: "Владимир Путин заявил, что Россия не использует газ в качестве оружия и готова помочь ослабить энергетический кризис в Европе. Нехватка газа в Европе обратила внимание на Россию, на долю которой приходится треть поставок в регион, побудив европейских политиков обвинить Москву в том, что она поставляет недостаточно газа. Путин сказал, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам клиентам и готова увеличить поставки, если об этом попросят". NDTV: "Владимир Путин заявил, что Россия стремится к углеродной нейтральности к 2060 году. Хотя российский президент в течение многих лет был известен своим скептицизмом по поводу утверждений, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека, в последние месяцы он изменил настрой. Обещание углеродной нейтральности следует за более ранним амбициозным шагом в июне, когда Путин приказал своему правительству разработать план по сокращению выбросов углерода до уровня ниже, чем у Европейского союза, к 2050 году". Сингапур The Straits Times: "Владимир Путин увязал урегулирование кризиса с поставками газа в Европу с одобрением поддерживаемого Россией и опасного с политической точки зрения трубопровода "Северный поток - 2". В последние месяцы резко выросли цены на природный газ, что привело к скачку стоимости отопления и электроэнергии в Европе. Все это усилило влияние России, являющейся крупнейшим поставщиком природного газа, на энергетическую политику континента". Катар Al-Jazeera: "Москва и ее партнеры по группе стран-производителей нефти "ОПЕК плюс" стремятся достичь стабильности на мировом рынке. Об этом заявил на энергетической конференции в среду президент России Владимир Путин, предупредив, что цена на сырую нефть может достичь $100 за баррель.

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