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Расследование убийства президента Гаити

Совет Безопасности ООН продлил на девять месяцев миссию на Гаити

В поддержку продления миссии проголосовали все 15 членов Совета Безопасности

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосовал в пятницу за продление на девять месяцев мандата миссии всемирной организации на Гаити.

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В поддержку продления миссии проголосовали все 15 членов Совета Безопасности. Мандат продлевается без изменений, однако в течение указанных девяти месяцев секретариат ООН должен провести его оценку на предмет возможной корректировки с учетом проблем, с которыми страна столкнулась за последние месяцы.

Мандат миссии был продлен в последний день его действия. Теперь он истекает 15 июля 2022 года.

Действующий мандат миссии ООН на Гаити предусматривает поддержку политических и судебных реформ в стране. С 2019 года миссия не включает миротворческого компонента. Между тем после убийства президента Жовенеля Моиза власти Гаити просили ООН оказать помощь в расследовании происшедшего, а также направить вооруженные силы для поддержания порядка.

В ночь на 7 июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Спустя несколько недель в результате землетрясения погибли более 2,2 тыс. гаитян. На этом фоне агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в стране.

Теги
ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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