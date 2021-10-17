Власти Венесуэлы объявили о приостановке переговоров с оппозицией из-за выдачи Сааба в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции гражданина страны Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Об этом сообщил в субботу председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, возглавляющий делегацию правительства на переговорах.

"В связи с этими вопиющими действиями наша делегация сообщает, что приостанавливает участие в диалоге, - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TeleSUR. - Как следствие, мы не прибудем на новый раунд переговоров, который должен был начаться завтра, 17 октября, в Мехико".

"Это (экстрадация) очередной акт агрессии США по отношению к Венесуэле, учитывая, что Алекс Сааб был включен нашей страной в качестве полноправного участника в процесс переговоров", - считает Родригес. О своем решении включить дипломата в состав делегации Каракас объявил 14 сентября после того, как Конституционный суд Кабо-Верде одобрил выдачу Сааба США, где он обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского руководства.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что власти Кабо-Верде выдали Сааба США. Каракас назвал его экстрадицию похищением и нарушением прав человека.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.