Байден критиковал Трампа за подход к мигрантам, но идет по его стопам. Почему?

Решение миграционного кризиса — самое слабое место в политике Байдена. В ходе предвыборной кампании он обещал, что США станут более гостеприимны, а также критиковал жесткий курс Дональда Трампа. Однако, кажется, первый год в Белом доме Байден закончит без существенных миграционных реформ, во многом следуя по следам своего предшественника. За последний фискальный год (кончился в сентябре) американские власти задержали 1,7 млн мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в страну из Мексики. Это рекордные цифры, которые не учитывают тех, кому все-таки удалось просочиться. Столь огромное количество людей, желающих найти убежище, говорит о серьезном гуманитарном кризисе, который разворачивается на границе США.

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Десятки тысяч мигрантов из Центральной и Южной Америки пытаются спастись от политической нестабильности, бедности и насилия в своих странах. Колумбия, Панама, Мексика и другие государства сообщают о все большем числе людей, стремящихся на север. Массовая миграция — серьезный вызов для каждого американского президента. Предыдущий лидер США Дональд Трамп решал вопрос радикально — строил стену, устраивал массовые депортации и разлучал на границах семьи. Эти действия яростно критиковали даже в других западных странах, где экс-президента называли расистом и преступником. Занявший его место демократ Джо Байден пообещал перемены и сразу же отменил многие антимиграционные меры Трампа. Он остановил строительство стены, свернул политику "Оставайся в Мексике" и объявил о 100-дневной паузе в отношении большинства депортаций. После этого в США въехало около 12 тыс. соискателей убежищ. Воспринявшие победу Байдена как оттепель, переселенцы с еще большим рвением устремились к границам. Процесс усугубили случившиеся после кризисы на Гаити и Кубе, а также пандемия коронавируса. Соперники президента из республиканской партии обвиняли его в "хаосе на границах". Якобы во всем оказался виноват чрезмерно "гостепреимный тон". Разбираться с проблемой Байден поручил своему заместителю, Камале Харрис. Она отправилась в турне по Латинской Америке, пытаясь найти способ сдержать потоки переселенцев на местах. Фактически визит имел номинальное значение, так как в Вашингтоне и без того прекрасно осведомлены о всех проблемах региона. Пресса тогда написала, что Харрис послали на "расстрельную" миссию, так как разрешить этот кризис каким-то быстрым путем невозможно. Вскоре Харрис и сама постепенно отдалилась от этого вопроса. Обратно на Гаити О масштабах проблемы многое говорит сентябрьская история. В середине прошлого месяца около 15 тыс. беженцев, в основном гаитян, пересекли пограничную реку Рио-Гранде и разбили стихийный лагерь под мостом Дель-Рио, соединяющим Мексику и Техас. В палаточном городке оказались целые семьи, в том числе с маленькими детьми. Всего же у американо-мексиканской границы скопилось около 30 тыс. человек, что создало огромную нагрузку на иммиграционные службы. Незваных гостей оттесняли американские конные патрули, которые использовали для этого кнутообразные поводья. Фотографии гоняющихся за мигрантами "ковбоев с лассо" вызвали негодование американской публики и личное порицание Байдена.

This Texas Border patrol agents took the cowboy thing too seriously. Pray for this Haitians migrants trying to get to the US pic.twitter.com/GTIBRNB1xn — :/ (@therealityiwant) September 21, 2021

К первой неделе октября из лагеря выслали около 8 тыс. беженцев. Судьбу других решают иммиграционные органы. Дальнейших вариантов у людей немного — либо выдворение на Гаити, либо арест в США, либо ссылка обратно в Мексику, где также идут депортации. "Это не сдерживающая мера и даже не временное решение", — считает Герлин Йозеф, соучредитель и исполнительный директор Haitian Bridge Alliance, организации, которая помогает гаитянским мигрантам защищать свои права в Америке. По ее словам, из-за невозможных условий на Гаити все те, кого депортировали из лагеря, скоро вернутся назад. Таким образом, ни о какой байденовской оттепели в вопросе мигрантов в целом речи не идет. Президента, наоборот, все больше критикуют за то, что его политика мало отличается от методов Трампа. Особенное возмущение вызывает высылка людей на Гаити — в страну не только чрезвычайно бедную, но и опасную. В середине лета там убили президента Жовенеля Моиза, а недавно местная банда похитила 17 американских миссионеров и теперь требует выкуп по $1 млн за каждого. Наследие Трампа Депортацию большинства прорвавшихся в США гаитян власти проводили на основании "Раздела 42", который запрещает въезд в страну по санитараным соображениям. Это один из указов администрации Трампа, принятый в марте 2020 года и формально направленный на сдерживание распространения COVID-19. Закон дает право американским властям быстро и законно высылать большинство из просителей убежищ. По данным американских пограничников, 61% из 1,7 млн задержанных в прошлом году мигрантов были высланы именно в соответствии с "Разделом 42". При этом речь идет именно о высылке. В отличие от депортации, попавших под раздел мигрантов не вносят в черный список. Поэтому они могут вернуться еще раз и снова просить убежище. Этим, кстати, и объясняется высокая статистика задержаний. В последние дни работы администрации Трампа, после иска, поданного Американским союзом защиты гражданских свобод, федеральный суд постановил освободить несовершеннолетних от действия "Раздела 42". Администрация Байдена подчинилась решению и начала принимать малолетних беженцев без родителей, оставив остальную часть положения без изменений.

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"Документ будет действовать до тех пор, пока так считают наши медицинские эксперты", — заявляла журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Правозащитные группы же считают, что "Раздел 42" не имеет никакой научной базы и направлен лишь на то, чтобы вопреки международным законам не давать людям убежища. Указ также критикуют представители Демпартии в Конгрессе. В результате пограничная политика Байдена не устраивает ни республиканцев, ни однопартийцев, ни его самого. В середине сентября федеральный судья в столичном округе Колумбия приказал правительству прекратить применение "Раздела 42" к семьям на том основании, что оно несправедливо отказывает им в праве искать убежища. Министерству внутренней безопасности США дали две недели, чтобы остановить эту практику. Однако 30 сентября, в день истечения дедлайна, Апелляционный суд округа Колумбия отменил предыдущее решение, сохранив действие раздела. В Белом доме надеются внести в этот закон изменения. В частности, позволить не только судам, но и офицерам миграционной службы рассматривать запросы на убежище. Это бы сократило нагрузку на судей и сэкономило бы время для просителей. Вопрос лишь в сроках, которые нужны, чтобы провести инициативу на законодательном уровне. В августе федеральный судья из Техаса приказал администрации Байдена восстановить еще один отмененный указ эпохи Трампа — программу "Оставайся в Мексике". Она требует от мигрантов ждать решения по их делам в судах США, находясь при этом за пределами страны. Практику критиковали за то, что мигранты месяцами, а иногда и годами жили в опасных мексиканских районах. Из-за этого они становились жертвами нападений, изнасилований и других преступлений. Техасский же судья решил, что администрация поторопилась с отменой инициативы, так как не подготовила никаких альтернатив. Вызовы остаются В Белом доме говорят, что собираются перезапустить программу "Оставайся в Мексике" в ноябре, ожидая согласия Мехико. Министерство внутренней безопасности США одновременно работает над своей версией проекта, который бы видоизменил эту практику.

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