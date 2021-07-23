США может накрыть новая волна беженцев. Все из-за кризисов на Гаити и Кубе

Гаити и Куба — две самые густонаселенные страны в Карибском бассейне, которые почти одновременно вошли в зону политической турбулентности. Куба — из-за крупнейших за последние 30 лет протестов. Гаити — из-за убийства президента Жовенеля Моиза. Тяжелая ситуация в этих и без того неблагополучных странах может привести к тому, что их жители массово устремятся за границу. Почти наверняка их выбором станут США, где уже разворачивается миграционный кризис.

На эту тему Полиция Гаити задержала еще троих подозреваемых в убийстве президента страны

Если посмотреть на цифры, которые приводит газета The Washington Post, то число кубинских и гаитянских мигрантов в США росло и до последних политических потрясений. Только в минувшем марте с Кубы к границам Америки прибыло около 5 тыс. человек (по сравнению с менее чем 1 тыс. за тот же месяц в 2020 году). Всего, по данным Министерства юстиции США, число запросов от кубинцев о предоставлении убежища с 2017 по 2019 год выросло почти в десять раз. С Гаити же в первый месяц весны 2021 года к рубежам США отправились более 3 тыс. человек (против нескольких сотен мигрантов в тот же месяц 2020 года). При этом, по оценкам организации Bridge Alliance, на мексикано-американской границе уже находятся от 5 тыс. до 10 тыс. гаитян. Эти мигранты могли прибыть туда из Бразилии, которая приняла многих жителей Гаити после разрушительного землетрясения в 2010 году. Однако из-за кризиса на фоне пандемии теперь они устремились на север. Америка гостей не ждет В Вашингтоне внимательно следят за обстановкой в регионе. И Гаити, и Куба находятся в непосредственной близости от американских границ, и происходящее там напрямую затрагивает США. К примеру, штат Флорида, где проживают более 1,5 миллионов кубинских иммигрантов, расположен всего в 150 км от Кубы. Преодолеть это расстояние по морю для беженцев не составит труда, поэтому, как передает агентство Reuters, Вашингтон уже готовится усилить присутствие пограничников во Флоридском проливе. Согласно официальным данным, пока на море не зафиксировали никакой серьезной активности. В нынешнем финансовом году власти США задержали на воде 470 кубинцев и 313 гаитян. В 2020 финансовом году береговая охрана перехватила 49 кубинцев и 430 гаитян. В Вашингтоне граждан этих стран прямым текстом предупредили, что не впустят их на территорию США. Согласно американским законам, мигранты, котрые добрались до границ страны, имеют право попросить в ней убежище. Однако во время пандемии коронавируса правительство США, ссылаясь на введенный Трампом закон о здравоохранении, отказывает большинству заявителей. "Не рискуйте своими жизнями, пытаясь незаконно въехать в Соединенные Штаты", — заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, семья которого является выходцами с Кубы. По его словам, мигрантам все равно не удастся попасть в страну. С похожим заявлением выступили и в Госдепе, где отметили, что "все те с Гаити или Кубы, кто по морю попытается найти убежище в США, подвергают себя опасности".

Все это говорит о том, что Вашингтон всерьез опасается наплыва беженцев из стран Карибского бассейна. Об этом сценарии говорят и эксперты, так как в регионе для этого сложились все необходимые предпосылки. Карибский кризис 2.0 Несмотря на то, что протесты на Кубе взяли под контроль, а на Гаити сформировали новое правительство, обстановка в этих странах вряд ли скоро улучшится. Кроме сиюминутных проблем оба этих государства имеют дело и с долгосрочными кризисами.

На эту тему Куба подождет. Байден не спешит пересматривать политику США в отношении карибского острова

В случае Кубы — это торговое эмбарго и последние американские санкции, которые и привели к продовольственному и валютному дефициту. Пришедший в Белый дом демократ Джо Байден пообещал поменять политику в отношении острова и якобы собирался ослабить закрученные Трампом гайки, упростив поездки и денежные переводы. Это могло бы немного помочь кубинцам, положение которых в период пандемии стало еще тяжелее. Долгое время Байден откладывал вопрос в дальний ящик, а после начала протестов на Кубе выяснилось, что переменой теперь станет еще большее "усиление давления" на руководство страны. Как отмечает Reuters, до недавнего момента администрация Байдена не относила вопрос Кубы к числу приоритетных. По словам источника агентства, теперь же — это "главный приоритет". Что касается Гаити, то это государство с населением около 11 млн человек является беднейшим в Западном полушарии. Большая часть гаитян выживают на несколько долларов в день. Из-за этого в стране высокий уровень преступности и насилия, а многие сферы жизни контролируют банды. Страна находится в состоянии промышленного коллапса, у нее практически нет инфраструктуры, а основная статья ее доходов — международная помощь. Гаити до сих пор не оправилась от землетрясения 2010 года, которое унесло жизни около 300 тыс. человек и причинило огромный материальный ущерб. Это не считая вспышек холеры, природных ураганов и других стихийных бедствий, которые регулярно происходят в этой местности. Все это влияет и на экологию, и на почву, и на качество питьевой воды. К тому же Гаити стала последней страной в Западном полушарии, где началась вакцинация. Первые поставки препаратов в рамках COVAX прибыли на остров только после громкого убийства президента. Своих хватает Примечательно, что многие американские СМИ отмечают разный подход Вашингтона к кубинским и гаитянским мигрантам. Если пришельцы с Кубы, которая исторически является геполитическим соперником США, все же получают убежище, то мигрантам с Гаити не приходится ждать в Америке теплого приема. Разница в том, что в США первых традиционно расценивают как политических беженцев, а вторых — как экономических. Некоторые считают, что речь может идти и про банальный расизм, так как основная часть жителей Гаити — темнокожие.

На эту тему Граница без замка? Администрация Байдена столкнулась с первым серьезным кризисом