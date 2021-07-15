Куба подождет. Байден не спешит пересматривать политику США в отношении карибского острова

Массовые демонстрации протеста на Кубе почти совпали по времени с заявлением Соединенных Штатов о том, что они пересматривают свою политику в отношении островного государства, остающегося одним из немногих оплотов социализма в мире. Администрация Джо Байдена уже полгода находится у власти, но до сих пор не решила, как ей следует вести дела с карибским соседом, отделенным от южной оконечности США Флоридским проливом шириной всего 150 км. Вопреки своим предвыборным обещаниям Байден не вернулся к кубинской политике демократа Барака Обамы и, по сути, продолжает пользоваться в этой области политическим наследием республиканца Дональда Трампа.

Описание Митинг в поддержку протестующих на Кубе у Белого дома США, 13 июля 2021 года © AP Photo/Susan Walsh

Все это еще раз подтвердило, что Куба не входит теперь в число внешнеполитических приоритетов США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки открыто заявила об этом еще в марте, но ее слова остаются столь же актуальными и сегодня. Куба не рассматривается Соединенными Штатами как серьезный идеологический противник, не считается потенциально важным экономическим партнером и не представляет военной угрозы (даже российский центр радиоэлектронной разведки в пригороде Гаваны — Лурдесе — закрылся почти 20 лет назад). Во всех смыслах Куба — не Китай. И когда Байден после победы на выборах въехал в Белый дом, в Вашингтоне, видимо, решили, что есть дела поважнее, а Куба подождет. Коммунистический или авторитарный? Заявив на этой неделе о поддержке кубинского народа в борьбе против "репрессий и экономических страданий", Байден охарактеризовал нынешний режим в Гаване как "авторитарный". Журналисты подсмотрели, что в тексте его выступления это слово было написано от руки поверх зачеркнутых слов "социалистический и коммунистический". Сенатор-республиканец Марко Рубио — сын кубинских иммигрантов из Флориды и экс-претендент на пост президента страны — разразился по этому поводу едкой тирадой, указав Байдену, что тот "кое-что забыл".

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Определение "авторитарный" лучше вписывается в идеологическую доктрину Байдена, согласно которой основная борьба в мире сейчас разворачивается между демократией и авторитаризмом. При этом к "авторитарным режимам" США относят гораздо большее число стран, чем к коммунистическим, включая Китай, Россию, Белоруссию, Сирию, республики Центральной Азии и даже своего союзника по НАТО — Турцию. Кроме того, важной составляющей этой доктрины является защита прав человека, и США не устают напоминать, что в этой области дела на Кубе по-прежнему обстоят из рук вон плохо. Упреки Рубио адресованы также левому крылу Демократической партии, которое в 2015 году активно поддержало смелое решение Обамы о постепенной нормализации отношений с Кубой. Впоследствии его шаги, направленные на восстановление дипломатических, деловых, культурных и гуманитарных связей между двум странами, были повернуты вспять Трампом. Сейчас в американском посольстве в Гаване осталось всего несколько дипломатов, консульство закрыто, круизные суда и пассажирские самолеты так и не возобновили рейсы на Кубу, а денежные переводы из США на остров вновь строго ограничены. Разрядка в американо-кубинских отношениях продолжалась совсем недолго. Между Рубио и Менендесом Байден легко может отменить решения Трампа одним росчерком пера, но не делает этого. Приходится учитывать не только нападки со стороны республиканской оппозиции, но и давление внутри собственной партии, в том числе мнение влиятельного председателя сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса. Он тоже является потомком кубинских иммигрантов и представляет на Капитолийском холме штат Нью-Джерси, где, как и во Флориде, обосновалось немало выходцев с карибского острова.

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В свое время Менендес выступил против "политики открытости" Обамы, а сейчас утверждает, что его "односторонние уступки никак не изменили характер режима" на Кубе. "Этот режим должен понять, что перемены [на острове] приведут к переменам в [американских] санкциях", — заявил сенатор, призвав не ослаблять нажим на кубинское правительство. А поддержка Менендеса очень нужна Байдену для решения других международных проблем. Байден вынужден считаться и с настроениями избирателей во Флориде, где проживают более полутора миллионов кубинских иммигрантов. Они всегда были самыми ярыми противниками Фиделя и Рауля Кастро, и успокоить их, наверное, сможет лишь окончательное падение социалистического строя на исторической родине. К их числу принадлежит и мэр Майами Фрэнсис Суарес, предложивший рассмотреть возможность военного вторжения на Кубу и бомбардировок острова. Флорида всегда считалась "спорным штатом", переходящим на выборах от одной партии к другой, но в последние годы стала политической вотчиной республиканцев: сейчас они занимают должности губернатора, обоих сенаторов, большинства членов местного законодательного собрания. На прошлогодних выборах больше половины населения проголосовало здесь за Трампа, и хотя это не помешало Байдену одержать победу в масштабах всей страны, отдавать без борьбы этот важный штат, направляющий в коллегию выборщиков сразу 29 человек, демократы не собираются. Отсюда их чрезмерная осторожность, половинчатость решений и действия с оглядкой на избирателей. Отдать Флориду за Кубу Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Ричард Фейнберг, занимавшийся в середине 1990-х годов проблемами Латинской Америки в Совете национальной безопасности США, уверен, что Байден способен выиграть следующие выборы и без поддержки кубинских иммигрантов, поскольку вновь добьется успеха в штатах Среднего Запада. "Если он смирится с потерей Флориды, то сможет продвинуться в выполнении важной задачи восстановления отношений с Кубой", — написал он в журнале Foreign Affairs.

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Фейнберг считает, что Вашингтон должен быть заинтересован в сотрудничестве с Гаваной в таких сферах, как борьба с терроризмом, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной иммиграцией. Но чтобы преуспеть, подчеркивает эксперт, "Байден должен забыть об озлобленных изгнанниках" и следовать в отношениях с Кубой принципу "стратегического терпения", которым руководствовался Обама. По сведениям газеты Politico, Байден собирался слегка ослабить гайки, предельно туго закрученные Трампом, и упростить, в частности, поездки и денежные переводы на Кубу, чтобы немного помочь жителям острова, положение которых в период пандемии стало еще более тяжелым. Однако реализация даже таких полумер сейчас приостановлена, Белый дом взял паузу. Сколько она продлится, пока неизвестно, но не исключено, что последние события заставят администрацию США быстрее завершить пересмотр своей политики на кубинском направлении. К этому призывают Байдена и его соратники, включая того же Менендеса. "Самое простое — это выступать с требованиями свободы, находясь в Америке, и больше ничего не делать. Не думаю, что это конструктивный подход", — сказал в интервью Politico Бен Родс, ключевой внешнеполитический советник Обамы, готовивший восстановление отношений с Кубой. Кубинцы разочарованы В то же время администрация Байдена сознает, что находится в более чем деликатной ситуации: слишком активные действия неизбежно вызовут новые обвинения в адрес США во вмешательстве во внутренние дела соседнего государства. И такие обвинения вовсе не беспочвенны: по свидетельству газеты The Washington Post, недавно в рамках пересмотра отношений с Кубой американцы пытались провести консультации с кубинскими диссидентами. По поручению Госдепартамента круглый стол в режиме онлайн должна была организовать сотрудница Национального демократического института Карла Веласкес. В проекте бюджета на следующий финансовый год администрация Байдена запросила у Конгресса на поддержку демократии на Кубе $20 млн.

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