Вашингтон намерен поддерживать "открытые и ясные линии связи" с Пекином

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти США хотят поддерживать "открытые и ясные линии связи" с Пекином. Об этом координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил в пятницу на конференции, организованной вашингтонским Институтом мира.

"Первое и самое важное - это иметь открытые, ясные линии связи", - сказал он. При этом Кэмпбелл отметил, что главной характеристикой отношений между США и КНР сейчас является конкуренция. "Мы конкурируем по всем направлениям", - добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять Байдену на прошедшем в режиме видеосвязи саммите, что внешнеполитические шаги США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в сфере безопасности "вызывают изжогу" у Пекина.

"Будет справедливо сказать, что на онлайн-встрече председатель [КНР] Си [Цзиньпин] ясно дал понять, что ряд действий, совершаемых Соединенными Штатами, вызывает у Китая изжогу", - сказал Кэмпбелл.

В пример он привел в первую очередь укрепление отношений в сфере безопасности с Японией и Южной Кореей, с Австралией, Филиппинами, Таиландом, "новые партнерства, имеющие критическое значение, например с Вьетнамом", "Четырехсторонний диалог по безопасности" (Quad - Австралия, Индия, США и Япония), трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS), "конструктивную работу с Индией" и переговоры с Европой "в более динамичном ключе о сферах сотрудничества в области технологий".

Си Цзиньпин заявил Байдену на онлайн-саммите, что КНР изучит возможность участия в диалоге по стратегической стабильности с США.

США исходят из того, что пакт AUKUS в АТР будет "открытой архитектурой", к которой, возможно, присоединятся затем европейцы.