Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении госграницы во время стычек с мигрантами

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польская сторона нарушила белорусскую госграницу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска "Брузги".
"Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию", - отметил Лукашенко в интервью вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого цитирует агентство БелТА.
Президент считает, что польские силовики в отношении мигрантов "как фашисты поступили". "Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало", - пояснил Лукашенко.
По его версии, подавляющее большинство "из 2,1 тыс. человек мирным образом просили поляков пропустить [их] в Германию". "Подошел польский офицер и начал объяснять, что вот таким образом надо сделать: в пункте пропуска подать заявление, мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись с лагеря в лесу и туда пошли [к пункту пропуска]", - пояснил Лукашенко.
Затем, продолжал он, мигранты "встали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить". "Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил", - сказал Лукашенко. "Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные", - заключил президент Белоруссии.
Вмешательство Запада во внутренние дела республики
Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела республики, указав, что в период президентских выборов 2020 года он управлял мятежом из Польши.
"Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или Америку, - заявил президент. - Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали, вы управляли мятежом с территории Польши, вы. А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали".
Лукашенко подчеркнул, что у него возникают сложности с Евросоюзом, потому что он проводит независимую политику. "Я отвечу, почему вам со мной сложно. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно - от американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ", - подчеркнул белорусский лидер. Он указал на то, что Белоруссия всегда стремилась жить в мире и согласии со своими соседями. "Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда, - сказал Лукашенко. - Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда".
В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Самостоятельное решение проблемы с мигрантами
Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС так, как это будет получаться, заявил он.
"Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите - не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится", - сказал президент.
Он прокомментировал заявления Минобороны Польши о том, что белорусские силовики помогали нелегалам перейти белорусско-польскую границу. "Вполне возможно. Вполне это допускаю, - сказал он. - Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то и помог, и я даже не буду разбираться".
Лукашенко вновь заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. "Я и сказал - я не буду их (мигрантов - прим. ТАСС) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам", - сказал Лукашенко. "Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.
Против оппозиции
В интервью президент республики также заявил, что намерен жестко действовать против финансируемых странами Запада неправительственных организаций и оппозиции.
"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансируете. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структуры! НКО, НПО и прочее, что вы финансировали", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о прекращении работы сотен НПО в Белоруссии.
Он также признал, что в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда попадали участники прошлогодних массовых протестов в Минске, были случаи избиения задержанных. При этом он обвинил корреспондента Би-би-си в том, что западные каналы не показывали белорусских милиционеров, получивших травмы в ходе протестов.