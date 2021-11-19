Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении госграницы во время стычек с мигрантами

"Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию", - отметил Лукашенко в интервью вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого цитирует агентство БелТА.

Президент считает, что польские силовики в отношении мигрантов "как фашисты поступили". "Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало", - пояснил Лукашенко.

По его версии, подавляющее большинство "из 2,1 тыс. человек мирным образом просили поляков пропустить [их] в Германию". "Подошел польский офицер и начал объяснять, что вот таким образом надо сделать: в пункте пропуска подать заявление, мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись с лагеря в лесу и туда пошли [к пункту пропуска]", - пояснил Лукашенко.

Затем, продолжал он, мигранты "встали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить". "Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил", - сказал Лукашенко. "Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные", - заключил президент Белоруссии.

Вмешательство Запада во внутренние дела республики

Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела республики, указав, что в период президентских выборов 2020 года он управлял мятежом из Польши.