Псаки не стала комментировать возможность отправки США оружия на Украину

"Мне нечего анонсировать относительно этого", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Телекомпания CNN ранее сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи с утверждениями о концентрации российских сил вблизи границы между Украиной и РФ. По версии телекомпании, власти США допускают, в частности, отправку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометов.

При этом Псаки отметила, что американские власти по-прежнему озабочены ситуацией в районе границы между РФ и Украиной, данная тема затрагивалась во время консультаций между США и российской стороной.

"Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность, - сказала она. - В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. Мы обсуждали имеющуюся у нас озабоченность военной активностью России и ее жесткими заявлениями в отношении Украины". "Мы также провели обсуждения с российскими официальным лицами относительно Украины и о российско-американских отношений в целом", - добавила Псаки. Она не пояснила, о каких именно контактах идет речь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, по данным агентства, якобы основаны на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".