Блинкен назвал минские соглашения путем к преодолению напряженности вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что нынешняя напряженность вокруг Украины может быть преодолена за счет реализации минских соглашений. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

В интервью латвийскому телевидению, стенограмму которого распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США, он заявил, что для урегулирования складывающейся ситуации "доступен дипломатический путь вперед". "Россияне говорят, что, по их мнению, следует выполнить минские соглашения. Украинцы говорят то же самое. Считаю, что, если бы такое произошло, это решило бы по крайней мере проблему Донбасса на востоке Украины", - отметил глава Госдепа.

"Посмотрим, серьезно ли они на это настроены. Однако должно быть очень четкое понимание, что если на Украине будет иметь место дальнейшая агрессия, то это повлечет за собой последствия", - добавил Блинкен. При этом, выступая на пресс-конференции в Риге по завершении совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО, он утверждал, что ответственность за невыполнение минских договоренностей лежит прежде всего на России. "Дипломатический путь вперед кроется в минских соглашениях, достигнутых в 2014-2015 годах, но не реализованных - главным образом из-за того, что Россия не выполнила свои обязательства. Тем не менее обе стороны - Украины и Россия - взяли на себя обязательства в рамках минских соглашений", - утверждал госсекретарь. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

По словам Блинкена, США "вновь подтверждают приверженность дипломатии и имплементации минских соглашений". "Мы призываем все стороны вернуться к прекращению огня на уровнях июля 2020 года", - подчеркнул Блинкен.

Он также предположил, что дальнейшая эскалация напряженности вокруг Украины чревата возникновением "кризиса, который бы имел далеко идущие и длительные последствия" для двусторонних связей Москвы и Вашингтона, "отношений России с Европой, а также международного мира и безопасности".

Угрозы в адрес Москвы

По версии Блинкена, позицию Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины разделяют их зарубежные союзники и партнеры. "Думаю, смогу отразить взгляд не только США, но и взгляд всех союзников по НАТО как в плане имеющейся у нас обеспокоенности, так и мнения о том, что, если Россия предпримет дальнейшую агрессию против Украины, то будут серьезные последствия", - заявил в эфире латвийского телевидения госсекретарь.

Он отказался уточнять, какие именно экономические санкции мог бы применить Вашингтон. На пресс-конференции Блинкен пояснил, что речь потенциально идет в том числе о таких значимых экономических рестрикциях, которые прежде не использовались американским правительством.

"У нас было много консультаций в последние недели с союзниками и партнерами, в центре внимания находилась наша обеспокоенность ситуацией на Украине и вокруг нее, особенно по поводу <...> нестандартных перемещений российских сил на границе с Украиной и их мобилизации, - глубокая обеспокоенность, которую это вызывает у союзников [по НАТО]. И у нас уже была возможность изложить эту обеспокоенность напрямую Москве", - заявил Блинкен.

Согласно изложенной им информации, он намерен вновь довести эту точку зрения до сведения министра иностранных дел России Сергея Лаврова на запланированной на четверг двусторонней встрече на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме. "Завтра [в четверг] я сделаю то же самое, когда увижусь с г-ном Лавровым. Но я сделаю это, выслушав всех наших союзников в НАТО и проконсультировавшись с ними - как здесь, в Латвии, так и [по телефону и иным образом] в предыдущие недели", - утверждал госсекретарь.

Ситуация вокруг Украины и минские договоренности

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.