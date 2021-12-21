Случайные жертвы авиаударов: как Пентагон скрывает их число. Главное из расследования NYT

Газета The New York Times опубликовала расследование, в котором рассказала о многочисленных ошибках, допущенных американскими военными во время воздушных операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Неточности в разведданных, небрежность в нанесении ударов и плохое понимание ситуации на земле привели к тысячам жертв среди мирного населения. Пересказываем главное из расследования газеты. Не ошибка, а закономерность В конце минувшего августа, после нападения смертников на кабульский аэропорт, американские военные сообщили, что предотвратили еще одну атаку. По их заявлению, они нанесли точечный удар с воздуха по террористу, который направлялся в аэропорт на заминированной машине.

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Однако вскоре выяснилось, что убитый в Кабуле 43-летний Земари Ахмади не был террористом — он работал инженером в американской НКО. При взрыве, помимо самого Ахмади, погибли еще десять человек, в том числе семь детей. О деталях инцидента стало известно после расследования, проведенного газетой The New York Times. В Пентагоне признали, что совершили "трагическую ошибку", и пообещали изучить все обстоятельства случившегося. "Я приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — заявил журналистам на пресс-конференции в Пентагоне генерал Кеннет Маккензи-младший, глава Центрального командования США. При этом, желая докопаться до причин такой грубой ошибки, журналисты NYT продолжили изучать похожие случаи. В результате они выяснили, что речь идет вовсе не о единичной истории, а скорее о закономерности. Издание проанализировало более 1,3 тыс. секретных документов из архивов Пентагона объемом в 5,4 тыс. страниц. В них также есть конфиденциальные оценки военных сообщений о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, журналисты лично посетили более 100 мест, по которым США наносили авиаудары, опросили местных жителей и бывших американских чиновников. Число жертв отличается от официальных цифр Как показали итоги расследования, американские военные минимум с 2014 года (с этого периода началось изучения досье) регулярно скрывают реальную информацию о жертвах среди мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии.

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По подсчетам армии, за годы авиаударов по террористам в Ираке и Сирии погибло около 1,5 тыс. мирных жителей. С 2018 года не менее 188 гражданских стали жертвами воздушных операций США в Афганистане. При этом журналисты NYT утверждают, что реальное число погибших мирных жителей в обоих случаях гораздо выше. Издание пока не может точно установить, насколько действительное количество жертв превышает официальное, но, по данным газеты, речь идет о сотнях скрытых смертей. Разночтения обнаруживались при отдельном изучении каждой воздушной операции. Один из примеров — бомбардировка сирийской деревни Тохар в 2016 году. Тогда американские силы нанесли удар по трем перевалочным пунктам ИГИЛ (запрещено в РФ). Военные были уверены, что уничтожили одновременно десятки боевиков, но дальнейшее разбирательство показало, что среди жертв оказалось от семи до 24 гражданских. При этом, по информации NYT, гражданских на самом деле было минимум 120 человек. Многие из них прятались в оказавшихся под обстрелом домах. Военные выгоды важнее, чем невинно пострадавшие Как пишет NYT, американские военные регулярно пренебрегают жизнями мирного населения. Командование, которое определяет и отвечает за цели, лишь несколько раз официально признавало свои ошибки, объясняя их возможными сбоями. Однако даже в таком случае за этим не следовало ни дисциплинарных, ни правовых последствий. Журналисты считают, что в армии не пытаются как-либо выявлять и предотвращать такие инциденты. Расследованием последствий ударов занимаются те же люди, что и подготовкой целей. Только один раз на месте удара проходил разбор полета. Лишь в двух случаях были опрошены выжившие свидетели. "По логике военных, удар оправдан, если ожидаемый риск для гражданского населения должным образом сопоставили с военной выгодой", — пишет издание. Журналисты отмечают, что зачастую военные интерпретируют ситуацию на земле в свою пользу. То есть их понимание случившегося всегда подкрепляло уже существующие убеждения. Например, если на месте взрыва наблюдалось скопление людей, то по умолчанию считалось, что это, скорее всего, боевики-исламисты, а не, например, добровольцы-спасатели. Обычные водители мотоциклов в отчетах военных могли превратиться в "строй мотоциклистов, демонстрирующих признаки готовящейся атаки". 50 тыс. незапланированных авиаударов Америка начала отдавать военный приоритет воздушным кампаниям после вторжения в Афганистан. К 2014 году экс-президент США Барак Обама взял курс на завершение наземной части операции, переключив основные задачи на авиаудары и инструктаж афганских военных.

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Примерно тогда же США начали оказывать воздушную поддержку военным и ополченцам в Ираке и Сирии, которые сражались с боевиками ИГИЛ на земле. В течение следующих пяти лет, когда администрация Обамы сменилась администрацией Дональда Трампа, американские войска нанесли более 50 тыс. авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии. С усилением боевых действий расширялось и число людей, которые получали полномочия на команды о нанесении авиаударов. Возможность отдавать такие приказы опускалась все ниже по иерархической военной цепочке, что приводило к тому, что цели проверялись все хуже, а решения принимались все быстрее. Порой радиус поражения от ударов оказывался гораздо сильнее, чем планировали военные. Например, когда целью становились склады с оружием, где хранились взрывчатые материалы, то после удара следовали и другие взрывы. Часто к вторичным взрывам приводила бытовая инфраструктура — баллоны с газом или электростанции. Как отмечает NYT, этим можно объяснить почти треть всех официально признанных жертв среди гражданского населения. При этом результаты работы журналистов на местах говорят о том, что на самом деле это половина всех погибших. Высокоточные операции не всегда высокоточны Еще одной причиной, из-за которой авиаудары приводили к большому числу гражданских жертв, газета называет их неточность. То есть военные часто били по целям, не убедившись, что это и есть тот самый объект. Нередко это происходило из-за низкого качества добытых разведданных, в том числе видеозаписей или снимков.

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