Эксперт заявил, что для грузинского общества нехарактерны антироссийские настроения

Бывший глава канцелярии президента Грузии Петр Мамрадзе пояснил, что оппозиционные силы в республике специально провоцируют правоохранителей на столкновения, чтобы создать нужную им картину в СМИ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Антироссийские настроения непопулярны в грузинском обществе, их "практически нет". Об этом в интервью газете "Известия" заявил бывший глава канцелярии президента Грузии (1995 - 2003 годы) Петр Мамрадзе.

"Антироссийские настроения вовсе не характерны для общества в целом, их практически нет. Достаточно сказать, что много россиян находится в Грузии, и все это время, особенно последний год, ни одного инцидента не было. Между тем россияне отмечают, как гостеприимно и радушно их встречают", - прокомментировал он прошедшие в Батуми в конце июля протесты против прибытия круизного лайнера Astoria Grande из РФ.

По словам Мамрадзе, оппозиционные силы в Грузии специально провоцируют правоохранителей на столкновения, чтобы создать нужную им картину в СМИ, этот подход поддерживает экс-президент страны Михаил Саакашвили. "У них (оппозиции - прим. ТАСС) есть, по крайней мере, три мощных телеканала в Грузии, с помощью которых они доказывают, что в постмодернистском мире можно держаться на плаву, даже если тебя поддерживает не более 12% населения", - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что реальной поддержки в обществе у сил, находящихся в оппозиции нынешним властям Грузии, нет. "Потому что нет социального заказа. Экономика растет, и растет сильно, увеличиваются доходы населения - это явно, это все видят, и на этом фоне не появляется нового популиста. Многие в оппозиции понимают, что им не преодолеть избирательный барьер в 5% [на будущих парламентских выборах], и от этого бесятся и стараются что-то придумать. Так что можно ждать самых разных вещей, разных перформансов и протестов", - сказал Мамрадзе.

Протесты в Батуми

В Батуми 31 июля прибыл круизный лайнер Astoria Grande. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждали, что на борту лайнера находились люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за независимость Абхазии от Грузии. Время от времени возникали стычки с полицией. Правоохранителям пришлось задержать 23 человека в административном порядке. Вечером лайнер покинул порт Батуми.

Это был не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более 100 граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских островах и не находится под санкциями.