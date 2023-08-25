На Украине рассмотрят законопроекты о мобилизации депутатов и чиновников

Соответствующие инициативы в парламент внес депутат Верховной рады Александр Дубинский

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Законопроекты о мобилизации парламентариев и чиновников зарегистрированы в парламенте Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, в отношении которого расследуют дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения, и который сам внес эти законопроекты в парламент.

"Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников", - написал Дубинский, поставив под этой записью хештег "служат все или никто".

В украинских СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.

Идея призыва чиновников и депутатов на службу обсуждается в украинских СМИ достаточно давно, однако аналитики сходятся во мнении, что подобный законопроект либо не будет принят, либо даст возможность властям окончательно расправиться с оппозицией на фоне стремительно падающего рейтинга, в то время как приближенные к офису президента парламентарии и чиновники получат отвод от мобилизации по каким-то предусмотренным законодательством статьям.

Между тем правоохранительные органы проверяют обстоятельства, связанные с выездом Дубинского за границу в период военного положения. Следствие утверждает, что депутат уехал за пределы государства под видом сопровождения отца на лечение в иностранное медучреждение. Кроме того, ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге. В начале августа суд отпустил депутата под личное обязательство.