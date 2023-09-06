ЦИК Казахстана ведет подготовительную работу к референдуму о строительстве АЭС

Срок проведения голосования еще не определен, отметил член Центризбиркома Шавхат Утемисов

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана ведет подготовительную работу для проведения референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Об этом сообщил журналистам член ЦИК Шавхат Утемисов.

"Ведется вся необходимая подготовительная работа, в том числе составление списков избирателей, работа, которая должна проводиться нашими территориально-избирательными комиссиями. Все идет в плановом режиме", - сказал он, отвечая на вопрос о подготовке Центризбиркома к референдуму. При этом Утемисов пояснил, что срок проведения референдума еще не определен.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу.

22 августа пресс-служба Министерства энергетики Казахстана сообщила, что население села Улькен Алма-Атинской области на публичных слушаниях поддержало развитие атомной энергетики в регионе. После публичных слушаний местным представительным органом Алма-Атинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района данной области.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В соответствии с законодательством, решение о строительстве ядерных установок принимает правительство Казахстана при согласии местных представительных органов.