В Тегеране у посольств Великобритании и Франции прошли акции протеста

Собравшиеся обвинили Израиль в истреблении мирного населения Газы

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Жители Тегерана собрались с демонстрациями у зданий дипломатических миссий Великобритании и Франции. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его сведениям, собравшиеся выразили протест против преступлений, совершаемых в отношении палестинцев. Они также обвинили Израиль в истреблении мирного населения Газы.

Власти Ирана ранее назвали удар по больнице военным преступлением, обвинив в нем Израиль и США. Правительство исламской республики объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах.