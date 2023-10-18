18 октября, 00:17
Палестино-израильский конфликт

В Тегеране у посольств Великобритании и Франции прошли акции протеста

Собравшиеся обвинили Израиль в истреблении мирного населения Газы

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Жители Тегерана собрались с демонстрациями у зданий дипломатических миссий Великобритании и Франции. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

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По его сведениям, собравшиеся выразили протест против преступлений, совершаемых в отношении палестинцев. Они также обвинили Израиль в истреблении мирного населения Газы.

Власти Ирана ранее назвали удар по больнице военным преступлением, обвинив в нем Израиль и США. Правительство исламской республики объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах. 

Теги:
ИранВеликобританияФранцияПалестино-израильский конфликт
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