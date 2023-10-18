Глава Еврокомиссии заявила, что удару по больнице в Газе "нет оправдания"

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что все факты произошедшего должны быть установлены

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удару по больнице в секторе Газа нет "никакого оправдания", и призвала привлечь виновных к ответственности.

"Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность", - написала фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее на пресс-конференции по итогам экстренной встречи глав государств Евросоюза по ситуации на Ближнем Востоке фон дер Ляйен отказалась от комментариев об ударе по больнице в секторе Газа.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал атаку "ужасающим преступлением" и также призвал привлечь виновных к ответственности. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что "удары по гражданской инфраструктуре не соответствуют гуманитарным нормам".