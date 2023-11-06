Красный Полумесяц сообщил о потере связи с сотрудниками в Газе

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность отключением интернета и связи в палестинском анклаве

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца потеряло связь со своими сотрудниками в секторе Газа из-за отключения коммуникаций.

"Мы потеряли связь с нашими командами в Газе из-за третьего отключения связи с начала эскалации", - сообщила организация на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Обеспокоенность отключением интернета и связи в палестинском анклаве выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. "Мы очень обеспокоены сообщениями об очередном отключении связи в Газе и о массированных бомбардировках. Без подключения к интернету люди, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи, не могут связаться с больницами и машинами скорой помощи", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), призвав "немедленно восстановить все каналы связи" в секторе.

Об очередном отключении телефонной связи и интернета на всей территории сектора Газа проинформировал 5 ноября провайдер Paltel. Впервые о полном отключении интернета, проводной и сотовой связи в палестинском анклаве сообщалось 27 октября. Paltel и Jawwal заявили, что предоставление услуг стало невозможным из-за повреждения коммуникаций в результате ударов израильской авиации. Связь была восстановлена 31 октября, когда международные организации выразили обеспокоенность невозможностью связаться с теми, кто остается в Газе.