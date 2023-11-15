ООН сообщила, что Израиль разрешил поставку топлива в Газу для гуманитарных целей

Это первый случай с 7 октября, когда Тель-Авив санкционировал ввоз горючего в анклав

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля санкционировали ввоз на территорию сектора Газа ограниченного количества топлива, необходимого для разгрузки и распределения гуманитарной помощи, прибывшей через Египет 14 ноября. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Израильские власти сообщили, что 15 ноября они разрешат ввоз в Газу ограниченного количества топлива, которое будет использоваться исключительно для обеспечения работы грузовиков, предназначенных для распределения поступающей гуманитарной помощи, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. - Это будет первый случай с 7 октября, когда топливо будет разрешено ввезти в Газу."

В управлении пояснили, что речь идет о ввозе небольшого объема горючего, необходимого для распределения гуманитарной помощи, доставленной в анклав 14 ноября на 91 грузовике через Египет. Это количество закроет "лишь малую часть потребностей в топливе для [проведения] гуманитарных операций", отметили в УКГВ. "Ввоз топлива для любых других целей, включая работу генераторов в больницах, на объектах водоснабжения и канализации, остается под запретом", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ООН сообщило, что Израиль одобрил поставку 24 тонн дизельного топлива для грузовиков ООН в секторе Газа. Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт информировал в понедельник, что у агентства есть около 80 грузовиков, которые перевозят помощь через КПП "Рафах", однако топливо для обслуживания этих машин закончилось.