17 ноября, 01:43
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил о размещении ХАМАС своих штабов в нескольких больницах Газы

Это доказывает, что движение "внедряется в гражданскую инфраструктуру", считает глава Госдепа

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что радикальное палестинское движение ХАМАС развернуло свои пункты командования и управления в нескольких больницах в секторе Газа.

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"У нас есть собственная информация о том, что узлы командования и управления расположены либо в госпиталях, либо под ними. Их имеется несколько", - заявил в четверг глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телекомпании NBC.

"По какой именно причине автоматическое вооружение соседствует с аппаратурой для магнитно-резонансной томографии, мне не ясно. Это - убедительное свидетельство того, что ХАМАС внедряется в гражданскую инфраструктуру того или иного рода", - сказал Блинкен, комментируя ситуацию вокруг госпиталя "Аш-Шифа".

Белый дом и Пентагон ранее утверждали, ссылаясь на выводы разведки США, что радикальные палестинские группировки используют больницу "Аш-Шифа" и другие госпитали в секторе Газа, чтобы "скрывать и поддерживать военные операции и удерживать заложников". По версии Вашингтона, в "Аш-Шифа" располагался пункт связи и управления ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Израильские военные начали в среду наземную операцию против боевиков ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа". Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". Ранее ХАМАС отвергло заявления Пентагона и Белого дома о том, что палестинские радикалы используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками, а также для содержания там захваченных израильских солдат. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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