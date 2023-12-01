Армия Израиля зафиксировала несколько запусков снарядов из сектора Газа

Обстановка на южной границе Израиля и сектора Газа

Обстановка на южной границе Израиля и сектора Газа

Это произошло после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе кибуца Холит близ сектора Газа, отмечает ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе кибуца Холит близ сектора Газа было зафиксировано несколько запусков снарядов по израильской территории.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в кибуце Холит, было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба дважды информировала о срабатывании сигналов ПВО в районах, прилегающих к сектору Газа.

Также в пресс-службе армии сообщали, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, а ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа.