Пекин призвал ЕС к диалогу с РФ, у США кончаются деньги для Киева. События вокруг Украины

Китай выступает за прекращение огня на Украине и призывает Евросоюз к диалогу с Россией в интересах политического урегулирования кризиса, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на пресс-конференции по итогам саммита КНР - ЕС.

Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Средства для оказания помощи Киеву "почти истощены", предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить поражение живой силе и технике противника на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 810 военнослужащих.

Уничтожено 13 единиц бронетехники, включая 2 танка, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства США и ФРГ. В районе населенного пункта Веселая Гора (ДНР) сбит украинский самолет Су-25.

Теракт на БАМе

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии в конце ноября, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Исполнителем теракта оказался 52-летний гражданин Белоруссии, действовавший по заданию украинских спецслужб.

Задержанный показал, что согласился установить магнитные мины на двух железнодорожных составах за вознаграждение. По его словам, задание устроить диверсию ему передал его соотечественник, проживающий в Литве.

Украинские санкции

Власти Украины ввели санкции против 185 физических лиц из России и ряда других стран, а также против 181 юридического лица. Ограничения введены на пять или десять лет.

Под санкции подпали граждане России, Украины, Молдавии, Узбекистана, Германии, ОАЭ и еще некоторых стран. В числе юрлиц, в отношении которых введены ограничения, значатся концерн "Уралвагонзавод", научно-производственное объединение "Луч", Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, а также компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ, Китае, Испании, Швейцарии, Великобритании, Молдавии, Латвии, Казахстане и Узбекистане.

Обменялись мнениями

Китай призывает к немедленному прекращению огня на Украине и поиску решения для политического урегулирования кризиса, заявил глава департамента Европы МИД КНР. "Иногда страны ЕС призывают Китай начать диалог с Россией, с президентом [Владимиром] Путиным о выводе войск с Украины. <...> Однако президент Путин принял решение [о начале СВО] на основе национальных интересов и безопасности РФ. Поэтому Китай также призывает Европу вести диалог с Россией", - сказал дипломат.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, позиция Пекина в отношении конфликта на Украине будет определять его отношения с Брюсселем.

Как сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, на первом за почти пять лет очном саммите ЕС призвал Пекин не предоставлять России военную помощь и поддержать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. По словам Мишеля, Брюссель передал Пекину список компаний, которые якобы игнорируют санкции ЕС против России, и теперь ожидает от Китая действий в их отношении.

Пекин надеется, что "европейские политики не будут, прося КНР о помощи [в урегулировании кризиса], одновременно с этим наносить ущерб китайским национальным интересам", отреагировал Ван Лутун.

Разногласия в США

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Вместо необходимых 60 голосов он получил поддержку лишь 49 сенаторов. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине.

Помощник президента США по нацбезопасности призвал сенаторов преодолеть разногласия и принять законопроект "до конца года". Он отметил, что "средства на вооружение Украины почти истощены" и для США наступает "момент истины", который определит, продолжат ли они оказывать содействие Киеву.

Совместное производство

Представители США и Украины достигли договоренностей относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными, сообщила пресс-служба Пентагона. По словам министра обороны США Ллойда Остина, подписанное в Вашингтоне "заявление о намерениях" "откроет Украине путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт". Согласно заявлению Белого дома, речь идет не только о ремонте и обслуживании техники, но и "производстве важнейших боеприпасов".

По данным агентства Reuters, в ходе конференции по вопросам развития ВПК власти Украины попросили Вашингтон предоставить ряд новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.